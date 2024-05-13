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南市女童在菜市場疑遭大人呼巴掌 社會局：恐違法、正尋當事人

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

網友爆料台南婦人（左）昨在東區崇德市場涉對小女童打耳光，女童被打到幾乎連站都站不穩。 圖／翻攝自爆料二公社
網友爆料台南婦人（左）昨在東區崇德市場涉對小女童打耳光，女童被打到幾乎連站都站不穩。 圖／翻攝自爆料二公社
台南市1名婦人昨天在東區崇德市場涉當眾賞女童巴掌，女童被打到連站都站不穩，一旁民眾還說「不可以打，這犯法的」，被側錄PO網。南市社會局表示，此行為恐已違反兒童及少年福利與權益保障法，目前正與相關機關協尋該名婦人，若查明屬實，將依兒少法第97條或第102條開罰。

轄區南市第一警分局表示會追查當事人。婦人若被認定對兒少身心虐待，可處6萬元到60萬元不等罰鍰，且若行為人是父母、監護人或實際照顧兒少的人，依法主管機關可命令接受4小時到50小時不等的親職教育輔導。

據了解，女童疑似不聽家人的話，婦人在大庭廣眾之下多次賞巴掌，有目擊者表示女童已被打數十下。

社會局提醒，民眾一旦發現疑似兒少虐待，可善用113保護專線、110報案，或至「社會安全網-關懷E起來」網站通報，通報者的身分資訊會完全保密，同時也能確保受害人的相關資訊不會外洩。 

巴掌 父母

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