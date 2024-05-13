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高雄市去年前五大最會拍照相桿在這裡 冠軍就在這條路上

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市大寮區市道188號和鳳林二路口的照相桿，專拍闖紅燈及未依標誌標線號誌指示的汽機車，去年拍下3682件違規，名列全市第2名。圖／高雄市交通大隊提供
高雄市大寮區市道188號和鳳林二路口的照相桿，專拍闖紅燈及未依標誌標線號誌指示的汽機車，去年拍下3682件違規，名列全市第2名。圖／高雄市交通大隊提供
高雄市去年一整年測速及拍攝闖紅燈、越線等違規的照相桿，總計拍下12萬1829件違規件數，其中名列冠軍的地點在中山二路361號前，因道路筆直，夜深人靜時易開快車，共拍下4044件超速；警方提醒駕駛人要小心，以免受罰。

根據交通大隊統計資料，高雄市去年一整年的前五大照相桿，除第1名的中山二路361號前拍下4044件超速之外，第2名的大寮區市道188號和鳳林二路口的照相桿，專拍闖紅燈及未依標誌標線號誌指示的汽機車，共有3682件違規。

第3名則是前鎮區中山四路和中平路口，同樣取締闖紅燈及未依標誌標線號誌指示的違規者，有3317件違規，小輸第2名。

第4名則為小港區沿海一路和宏平路口的照相桿，拍下3210件闖紅燈的違規件數；第5名則位於高醫商圈的三民區自由一路和同盟一路口，有2881件違規闖紅燈。

交大指出，去年前5大的違規拍照件數，和前一年相比，除1、2名違規件數仍維持前五大以外，其餘3處地點均有變動，2022年的前3處地點分別為美濃區台28線37K+142處、旗山區台29線58K+274處、林園區台29線108.4K處，3處地點均取締超速。

交大分析，美濃、旗山和林園台29線地處郊區，可能駕駛人超速違規被拍後揭罰單有感，因此違規超速件數逐漸降低，被市區違規闖紅燈者超越，因此排名更迭。

高雄市中山二路361號前的測速照相桿專拍超速，去年一整年拍下4044件違規，名列最會拍照相桿第一名。圖／高雄市交通大隊提供
高雄市中山二路361號前的測速照相桿專拍超速，去年一整年拍下4044件違規，名列最會拍照相桿第一名。圖／高雄市交通大隊提供

交大 標誌 高雄市

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