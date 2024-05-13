文化大學外便當店老闆娘走路被撞 85歲前里長涉過失致死罪送辦
85歲北市士林區菁山里前里長何姓老翁，今年4月22日開車行經格致路上山，撞上中國文化大學外便當店周姓老闆娘，導致周女頭部撞到水泥階梯，住院多日後宣告不治，何翁遭依過失致死罪函送法辦。
警方指出，4月22日下午1時許，前里長何翁開車行經格致路上山行駛，右前車頭撞上走在路上的行人周女，右後照鏡斷裂，周女被撞倒後，頭部撞擊水泥階梯受重傷，送醫住院多日。
周女是文化大學外開便當店老闆娘，案發時走在格致路士，就在店面附近，送醫救治多日，本月7日宣告不治。何翁供稱，因感覺撞到東西停下來，但撞擊時沒看到人。
何翁經酒測值為０，無酒駕，雖是高齡駕駛但駕照符合規定，全案遭依過失致死罪嫌函送士林地檢署偵辦。士林分局呼籲，車時應隨時注意車前狀況，行人亦應靠邊行走，以維護自身及其他用路人行車安全。
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