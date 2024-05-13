疑不聽話…台南家長在菜市場「連打10多個耳光」女童被打到站不穩

網友爆料台南有家長（左）在東區崇德市場對小女童打耳光，女童被打到幾乎連站都站不穩。 圖／翻攝自爆料二公社 台南市一名女家長昨天在東區崇德市場，疑不聽話，家長竟在大眾面前對女童賞巴掌，女童被打到連站都站不穩，還有民眾說「不可以打，這犯法的」。據了解，小孩已經沿路被打數十下，聲響過大引來附近民眾及攤商圍觀憤怒，影片被PO網後，引來不少網友熱議。

轄區台南市警一分局說，警方迄今沒有接到民眾報案，將依影片內容並查訪追查出影片中家長和小孩，依法調查後如有管教不當問題，將依違反兒童及少年福利與權益保障法相關規定辦理。

據了解，事發地點於昨天位在台南市東區「崇德市場」這裡平常人車就非常多，適逢假日許多民眾都會到市場逛街，女童也與家人到菜市場，疑似不聽家人的話，婦人就在大庭廣眾之下對女童暴打，並多次賞巴掌。有目擊者表示，女童已被打數十下，相當誇張，不過礙於女童無力反駁只能站在原地被家人打耳光。

影片被目擊者PO網後，引來許多網友議論並留言，「該報警了吧」、「沒事為啥要打」、「這小妹妹也太可憐！心疼」、「沒本事教養就不要生」、「童年恐懼陰影一輩子揮不去」。