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小春演唱會遇鬧場他喊「我長大了」 拖出去報警歌迷嗨翻
饒舌歌手「小春」前天晚間在高雄駁二大義倉庫舉辦演唱會，散場時「小春」邀粉絲一起合照，卻有一名廖姓男子脫口噴出「拍遺照」，引起其他歌迷不滿，眼見衝突即將發生，「小春」要歌迷冷靜，拖出去報警，「長大了，不能再像小時候一樣解決事情」幽默化解紛爭。
今早網路流傳當時畫面，廖男疑脫口「拍遺照」後，隨即遭其他歌迷包圍，還有人出拳毆人，當時站在台上的「小春」一度怒瞪廖男，隨即指揮工作人員上前了解。
「小春」還要歌迷稍安勿躁，強調「鬧事的人，等等把他拖出去，再報警處理，沒辦法我們已經長大了，不能再像小時候處理事情」短短幾句話解決紛爭，引起歌迷歡呼。
鹽埕警分局前天晚間9點8分許接獲報案，員警到場後才知有歌迷在「小春」演唱會鬧事，不過因活動已結束，隨即將36歲廖姓男子帶回派出所釐清。
警方調查，廖男當時在活動尾聲合照環節，脫口「拍遺照」，而和其他人發生口角爭執，不過廖男及其友人均表示未遭人毆打，並未提出任何告訴，歌手經紀人也稱未發生鬥毆，僅有口角衝突。
因演唱會現場無監視器畫面，警方將依據影片內容所涉情節，將相關人等通知到案說明，依刑法或社會秩序維護法偵處。
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