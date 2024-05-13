快訊

家長在菜市場連打小女童「10多個耳光」 她被打到站不穩

課留衝擊／特教師恐全年無休？公幼課留費用變低 反讓師生都難受惠

三重祖孫3死出現「櫻桃紅屍斑」 疑遭下藥今解剖釐清死因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小春演唱會遇鬧場他喊「我長大了」 拖出去報警歌迷嗨翻

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

警方到場了解後，帶回疑似涉案的廖男，但他並未對其他人提告。記者張議晨／翻攝
警方到場了解後，帶回疑似涉案的廖男，但他並未對其他人提告。記者張議晨／翻攝
饒舌歌手「小春」前天晚間在高雄駁二大義倉庫舉辦演唱會，散場時「小春」邀粉絲一起合照，卻有一名廖姓男子脫口噴出「拍遺照」，引起其他歌迷不滿，眼見衝突即將發生，「小春」要歌迷冷靜，拖出去報警，「長大了，不能再像小時候一樣解決事情」幽默化解紛爭。

今早網路流傳當時畫面，廖男疑脫口「拍遺照」後，隨即遭其他歌迷包圍，還有人出拳毆人，當時站在台上的「小春」一度怒瞪廖男，隨即指揮工作人員上前了解。

「小春」還要歌迷稍安勿躁，強調「鬧事的人，等等把他拖出去，再報警處理，沒辦法我們已經長大了，不能再像小時候處理事情」短短幾句話解決紛爭，引起歌迷歡呼。

鹽埕警分局前天晚間9點8分許接獲報案，員警到場後才知有歌迷在「小春」演唱會鬧事，不過因活動已結束，隨即將36歲廖姓男子帶回派出所釐清。

警方調查，廖男當時在活動尾聲合照環節，脫口「拍遺照」，而和其他人發生口角爭執，不過廖男及其友人均表示未遭人毆打，並未提出任何告訴，歌手經紀人也稱未發生鬥毆，僅有口角衝突。

因演唱會現場無監視器畫面，警方將依據影片內容所涉情節，將相關人等通知到案說明，依刑法或社會秩序維護法偵處。

演唱會 監視器 鬥毆

延伸閱讀

Travis Japan宣布來台開唱！正式採用「實名制抽票」

李翊君唱一半脫了！2神招保養怕破音

藍寶石大歌廳演唱會首由胡瓜主持 明天中午開賣手刀要快

五月天怪獸認了「偏左」！阿信看過認證：一起去過廁所

相關新聞

疑不聽話…台南家長在菜市場「連打10多個耳光」女童被打到站不穩

台南市一名女家長昨天在東區崇德市場，疑不聽話，家長竟在大眾面前對女童賞巴掌，女童被打到連站都站不穩，還有民眾說「不可以打...

文化大學外便當店老闆娘走路被撞 85歲前里長涉過失致死罪送辦

85歲北市士林區菁山里前里長何姓老翁，今年4月22日開車行經格致路上山，撞上中國文化大學外便當店周姓老闆娘，導致周女頭部...

出事了！萬華小貨車凌晨自撞 車廂爆開「地上全是生雞腿」

翁姓男子今天凌晨3點多，開著小貨車要去送貨，孰料行經台北市萬華區水源快速道路時，因下大雨天雨路滑，失控自撞護欄當場翻覆，...

高雄市去年前五大最會拍照相桿在這裡 冠軍就在這條路上

高雄市去年一整年測速及拍攝闖紅燈、越線等違規的照相桿，總計拍下12萬1829件違規件數，其中名列冠軍的地點在中山二路36...

小春演唱會遇鬧場他喊「我長大了」 拖出去報警歌迷嗨翻

饒舌歌手「小春」前天晚間在高雄駁二大義倉庫舉辦演唱會，散場時「小春」邀粉絲一起合照，卻有一名廖姓男子脫口噴出「拍遺照」，...

獨／高雄中華路高架橋設照相桿設1.5年 沒通電原因曝

高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失控衝破護欄墜落3樓高橋下不治死亡車禍；經市府道安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。