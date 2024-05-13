中年婦人逛街後找嘸機車好心急 員警伸援10分鐘尋回

台南市45歲黃姓女子昨天下午3點多在中西區逛街買東西後，卻找不到自己的機車，她著急地到市警二分局長樂派出所請求協助，經由巡佐顏琦晉、警員李昀樵，抽絲剝繭分析可能的地點後，在中西區民生路附近沿著大街小巷耐心尋找，10分鐘內便在民生路某家早餐店前的路邊停車格尋獲機車。

長樂派出所巡佐顏琦晉、警員李昀樵，見到女子心急如焚，先安撫焦慮不安的情緒，耐心了解黃女最後停放地點及騎乘經過路線，及詢問黃女機車車牌號碼、特徵及大概停車位置後，立即於周遭路邊及附近各巷弄徒步搜尋，終於在民生路一整排機車中找到黃女的機車，讓黃女佩服又感謝員警的協助。

45歲黃女表示，看見警方頂著炎熱高溫揮汗如雨的尋找自己機車非常感動，找到機車後才想起原來當時自己本來是要停放在民生路某復健科診所前騎樓地，但是後來要先去超商買東西，才將機車改停放在超商附近的停車格，非常感謝警方協助讓自己能夠順利找回自己的機車。