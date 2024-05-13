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獨／高雄中華路高架橋設照相桿設1.5年 沒通電原因曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍；交大在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但1年半以來，根本未通電，「等同模型而已」。記者石秀華／攝影
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍；交大在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但1年半以來，根本未通電，「等同模型而已」。記者石秀華／攝影
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失控衝破護欄墜落3樓高橋下不治死亡車禍；經市府道安委員會研議在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但本報記者近日發現，兩處照相桿設立1年多來，根本未通電，等同「模型」而已，交通大隊調閱資料才驚覺台電早已在去年8月及10月接電，但外包廠商的包商卻一直未正式接電啟用，警方也未察覺。

對於是否會懲處相關疏失人員，並追究廠商之責，交大表示，將著手調查，近期會先知會廠商將照相桿接電啟用。

2022年10月14日，張姓駕駛（48歲）駕駛預拌混凝土車行經鼓山區中華高架橋，過彎時失控，整輛車衝破橋上護欄後，摔落約3樓高的地面，水泥車半個車身嚴重毀損，張當場受困車底，經消防員破壞車體搶救出來，送醫仍因傷重宣告不治。

當時62歲黃姓阿嬤騎機車帶著2歲孫女出門經過橋下，被掉落的護欄碎片波及，所幸僅受輕傷。警方事後調查，整起事故因「超載、超速」兩大原因造成。

市府相關單位到場會勘，決議在橋上繪製減速彩色標線提醒駕駛，並在橋上南北向中間處各裝設一支測速照相桿，遏止車禍發生。

橋上兩處照相桿於當年12月8日設置完成，記者詢問交通大隊橋上照相桿設立一年半以來，違規超速數據時，交大才驚覺照相桿未通電；經交大調查，當時照相桿建置後，進行驗收，建置照相桿廠商委託承作廠商請台電臨時接電，驗收照相桿可拍照，因此完成驗收。

交大指出，因後續必須請台電進行永久通電，才能讓照相桿啟用拍照開單正常運作，但台電早在去年8月和10月各已完成送電程序，承作廠商卻遲未通知建置廠商，導致兩處照相桿成了「模型照相桿」，也讓市庫短收半年的罰款收入。

交大警覺疏失已著手調查，但警方強調，中華高架橋1年半前發生水泥預拌混凝土駕駛死亡的車禍事故後，至今年4月為止，發生2起車禍，較前期減少2件，降幅達50%，會盡速讓高架橋上的照相桿通電運作。

高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍；交大在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但1年半以來，根本未通電，「等同模型而已」。記者石秀華／攝影
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍；交大在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但1年半以來，根本未通電，「等同模型而已」。記者石秀華／攝影
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍。本報資料照
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍。本報資料照
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍；交大在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但1年半以來，根本未通電，「等同模型而已」。記者石秀華／攝影
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍；交大在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但1年半以來，根本未通電，「等同模型而已」。記者石秀華／攝影
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍；交大在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但1年半以來，根本未通電，「等同模型而已」。記者石秀華／攝影
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍；交大在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但1年半以來，根本未通電，「等同模型而已」。記者石秀華／攝影
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍。本報資料照
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍。本報資料照
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍；交大在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但1年半以來，根本未通電，「等同模型而已」。記者石秀華／攝影
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍；交大在高架橋南北向各設一處測速照相桿，但1年半以來，根本未通電，「等同模型而已」。記者石秀華／攝影
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍。本報資料照
高雄市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失失控墜落橋下，駕駛不治死亡車禍。本報資料照

交大 台電 高架橋

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