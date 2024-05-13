台3大湖速限降10公里超速車翻倍 駕駛人：陷阱題？

台3線苗栗縣大湖鄉栗林國小前調降速限至每小時50公里，公路局設置相關警告標誌標線。記者范榮達／攝影 苗栗縣台3線絕大多數路段速限每小時60公里，大湖鄉栗林國小路段今年3月調降10公里，超速違規件數784件幾乎翻倍，一些用路人哀嚎是陷阱題，警方則表示根據地方反映，及安全考量設限。

台3線北從頭份市珊珠湖進入，南到卓蘭大橋，長約56公里，其中，大湖鄉南湖國小前131.5公里至133.35公里，去年9月19日起速限降至50公里，今年3月1日栗林國小前136.8至137.6公里路段跟進，1隻公山羌昨天中午被發現慘遭路殺在134.4公里南下路肩，更引發熱議。

南湖國小前南向固定桿拍照取締闖紅燈違規，栗林國小前固定桿北向取締超速違規，今年1月352件、2月402件，調降速限後，3月784件，部分用路人則抨擊是陷阱題，前、後大部分路段都速限60公里，突如其來800公尺降速限10公里，根本防不勝防。

一名用路人分享超速被拍照取締經驗，他接到罰單還覺得莫名其妙為何時速67公里還會被拍，他在台3線騎重機十幾年，還是第一次超速被拍，也有人直指是根本是變相搶錢。

警方說，降速限都是經地方及校方反映，公路局、縣府及警方會勘，用路人安全是第一考量，固定桿的位置都會在縣警察局交通隊網頁公告，2區調降速限路段前，均設置速限牌面，車道也有增設速限標字，提醒用路人。