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網紅Joeman車行遭潑漆 新莊警2小時逮3少年、1未成年女

中央社／ 新北12日電

網紅Joeman（翁雋明）與人合夥在新北市新莊區經營車行，日前才因購車糾紛遭人放鞭炮示警，今天清晨車行鐵門又遭人潑紅漆及撒冥紙，警方獲報偵辦，不到2小時就逮4人送辦。

新北警方以訊息說明，這家車行今天上午7時許被人潑紅色油漆及撒冥紙，現場還留有批評Joeman的影印圖片，警方獲報後調閱店家及周邊路口監視畫面後，鎖定涉嫌犯案的機車展開偵辦。

警方表示，不到2個小時就循線逮捕同是19歲的安姓、張姓男子及楊姓女子，另有1未成年少女等共4人。

警方調查，安男4月間和車行曾因購車糾紛涉嫌夥人前往車行燃放鞭炮示警，並造成店內有車輛損傷。近來疑因Joeman在網路拍攝影片，內容似觸及這起購車糾紛情事，致安男等人憤而潑漆。

詢後，警方依妨害名譽、毀損及恐嚇罪嫌將3人移送新北地方檢察署偵辦、未成年少女則函送少年法庭。

Joeman與友人合資開設的車行今天上午遭潑紅漆及撒冥紙。聯合報記者黃子騰／翻攝
Joeman與友人合資開設的車行今天上午遭潑紅漆及撒冥紙。聯合報記者黃子騰／翻攝

Joeman 妨害名譽 未成年 車行

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