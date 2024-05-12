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遭撞81天後…彰化兩姊妹病情未起色 家屬已簽放棄急救同意書

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣伸港鄉陳姓姊妹在路口被撞重傷，分別在彰化秀傳醫院及彰化基督教醫院搶救，今天已進入81天，昏迷指數仍維持3，未見起色，據了解，家屬昨天均已簽署放棄急救同意書（DNR），兩醫院均表示，尊重家屬做法，但緊急時刻家屬如要求急救，仍會全力以赴。

2月22日晚間，分別就讀於國小的陳姓三姊弟，通過彰化縣伸港鄉建國路與美港公路交岔路口時，遭74歲無照蕭姓老翁開車撞飛，其中2姊妹命危，當時昏迷指數都是3，弟弟受輕傷。

在秀傳醫院救治的10歲姊姊，經由幹細胞治療，原已有好轉，昏迷指數提高到11，原本會露出笑容，不過頭部及四肢仍是無法自主活動，院方仍持續為她以中醫針灸及西醫復健，原本以為狀況會越來越好，沒想到，本月1日晚間，突然因急性腦積水陷入重度昏迷，院方為她實施腦部引流手術，但昏迷指數剩下3，病情急轉直下，3日再度施打幹細胞第四劑，仍未清醒，仍有生命危險，院方目前先為她實施症狀治療。

當姊姊昏迷指數再回到3時，她的祖父受訪時，就無奈說，「已有心理準備，會配合醫院」；彰化秀傳醫院證實，陳家姊姊的祖父及叔叔昨天簽署放棄急救同意書。秀傳醫院表示，家屬簽署放棄急救同意書後，一些急救的藥物及作為，將不再進行，但到時候如果家屬要急救，院方將是會急救。

至於彰化基督教醫院總院治療的9歲妹妹，從一開始的昏迷指數3，仍深度昏迷未見起色。院方表示，她因氣切，仍使用呼吸器，由於不用升壓器，一些緊急維生器材已經取下，目前靠口服藥，本月11日已轉到漢銘基督教醫院呼吸病房繼續治療。但由於家屬也知道她的情況，且她腦部受創恢復的可能只有3%，且住院越久，甦醒的機會越低。

彰基也證實她的家屬簽署放棄急救同意書，但如果家屬最後仍要求急救，院方還是會盡力搶救。

被撞的彰化縣伸港兩姊妹，其中在彰化基督教醫院治療的妹妹，目前昏迷指數仍維持3，未見起色，家屬已簽署放棄急救同意書。圖／彰基提供
被撞的彰化縣伸港兩姊妹，其中在彰化基督教醫院治療的妹妹，目前昏迷指數仍維持3，未見起色，家屬已簽署放棄急救同意書。圖／彰基提供
被撞的彰化縣伸港兩姊妹，其中在彰化秀傳醫院治療的姊姊，本月初突因急性水腦症，陷入昏迷，昏迷指數從11回降到3，有生命危險，家屬已簽署放棄急救同意書。資料照片／秀傳醫院提供
被撞的彰化縣伸港兩姊妹，其中在彰化秀傳醫院治療的姊姊，本月初突因急性水腦症，陷入昏迷，昏迷指數從11回降到3，有生命危險，家屬已簽署放棄急救同意書。資料照片／秀傳醫院提供

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