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影／美軍沒錢養兒？台中婦中計 警點破：福利沒那麼差
台中市六旬詹姓婦人在3日要到銀行匯款5萬元到陌生帳戶內，行員關懷提問時，詹婦稱匯款是要給朋友的小孩吃飯，但經檢視相關婦人對話紀錄後，認為詹婦已被詐騙，因此通知警方到場，警方調查，詹婦是透過交友網站，認識號稱已從軍35年的美籍台裔男子，對方以兒子沒錢吃飯為由向詹婦要錢，警方一句點破「美軍福利好，不會連吃飯錢都沒有」。
第三警分局合作所巡佐賴志福、警員沈延霖3日接獲郵局通報，詹姓婦人（67歲）要匯款5萬元到陌生帳戶，理由是朋友的兒子沒錢吃飯，懷疑詹婦遭到詐騙，因此聯絡警方到場，
警方檢視詹婦的對話紀錄發現，詹婦已中了詐騙集團典型的愛情詐騙話術，對方佯稱是華裔美籍的男子，佯稱已從軍35年，但其兒子讀學校無錢吃飯，所以向詹婦借錢，
警方提醒，對方話術有諸多破綻，若是美國軍人福利不差，也有相關的補助，不會養不起自己的兒子，淪落到要跟國外的朋友借錢吃飯，說詞破綻百出，提醒詹婦不要上當。
警方指出，詐騙集團通常利用網路交友軟體，假冒身份，愛情交友，經常噓寒問暖建立其信任，隨後以各種名目誘騙匯款或投資等，一旦受害者投入大筆金錢，詐騙集團便會消失，讓受害者陷入愛情和財務的雙重困境。
民眾網路交友務必小心，不要輕易相信陌生人，若察覺有任何可疑之處，可立即撥打165反詐騙專線，或打110報案專線，避免成為詐騙的受害者。
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