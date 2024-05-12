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桃園工地5旬員工突倒地 同事「CPR+電擊急救」消防大讚

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區昨一處工地員工在工作時突然倒地，疑似沒有呼吸心跳，龜山消防分隊獲報火速趕往現場，發現該名員工的同事正在接受119線上指導並CPR，同時已使用場所AED電擊一次；雖然患者送醫後仍不治，但龜山分隊仍相當讚賞，民眾平時訓練有素及應變得宜，學以致用值得嘉許。

龜山消防分隊昨接獲工地員工報案，趕抵現場接手救援，發現患者為一名年約50歲的男性，同事已經先在工地現場電擊1次，救護人員到場電擊1次，高級救護技術員打上點滴建立給藥途徑並給予強心劑，送上救護車後再電擊1次，緊急送醫急救。

到院後救護人員詢問為同事施做CPR的員工，他表示公司每年都會做CPR加AED訓練，大家都清楚AED擺放位置及熟悉操作方式，因此事發當下，很快就有人拿急救器材到現場，有人迅速撥通119報案電話，由119迅速研判並指導施作CPR，並使用AED替患者電擊。

 龜山分隊長黃稟雄表示，這件救護串起「生命之鍊」前4環，由工廠員工「盡早報案」、「盡早CPR」及「盡早電擊」，並由指揮中心迅速判斷患者疑似OHCA，給予線上醫療指導，消防員到場實施「高級心臟救命術」，再到急救醫院的「整合性復甦後照護」及「復原照護」。因民眾平時訓練有素及現場人員應變得宜，執行CPR再加AED監測與電擊，雖然患者最終仍不治，但民眾能夠學以致用，非常值得嘉許。

「生命之鍊」由6個環節所組成，分別為「儘早求救（打119）」、「儘早高品質CPR」、「儘早AED電擊去顫」、「儘早高級心臟救命術（建立進階呼吸道及給予急救藥物）」、「醫院整合性復甦後照護」、「復原照護」；桃園市消防局各分隊皆有開設CPR+AED便利學習站，民眾可以多加利用，在危急時刻可以爭取黃金時間，搶救寶貴生命。

龜山消防分隊。記者周嘉茹／攝影
龜山消防分隊。記者周嘉茹／攝影
「生命之鍊」由6個環節所組成。龜山消防分隊／提供
「生命之鍊」由6個環節所組成。龜山消防分隊／提供

AED CPR 患者

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