涉嫌殺害同鄉姊妹！泰籍新住民有逃亡、串滅證之虞 遭收押禁見

基隆市泰國籍新住民林姓女子，涉嫌殺害持觀光簽證疑來台工作的泰籍女子。檢方偵訊時，林女否認犯案，檢察官以涉犯重罪，有逃亡、串滅證之虞聲押。基隆地方法院法官今天下午開庭審理後，裁定林女收押禁見。

檢警調查，年約30歲的死者2個多月前持觀光簽證來台後，留在基隆工作。她的泰籍男友是在新竹地區工作的移工。死者男友前晚11點多接獲死者發送手機定位，並傳送被泰籍女子騎機車帶到山區的訊息後斷訊。

死者的男友憂心女友安危，但不諳國語，打電話向花蓮的泰籍移工友人求助。花蓮警方接獲他的友人報案，轉報基隆警方依定位前往協尋，但沒有找到人。死者男友昨天凌晨與2名泰籍移工到基隆找人，發現死者傳送的定位地點在大武崙砲台的產業道路，仔細查看，昨天清晨6點半左右，發現死者掉落在10多公尺深的山谷邊坡。

消防人員接獲報前往救援，發現死者被一棵樹木擋下，才沒有持續往下墜落。死者手腳有刀傷，明顯死亡，交由警方調查處理。

警方封鎖現場採證調查，未找到凶刀及死者的手機，但在陳屍地點附近的步道路口發現一大片噴濺式血跡，研判是第一現場。警方也在現場看到疑似拖行痕跡，初步研判在遭人持刀殺傷後，被拖行到產業道路旁推下山。檢察官相驗後，認為手腳刀傷應不會立節致命，但死者因為被丟落山谷，最後因失血過多死亡，確切死因待解剖確認。

檢警調閱附近道路監視器畫面，鎖定死者的雇主林姓女子涉有重嫌同鄉「姊妹」， 昨天下午到基隆市中正區林女住處將她帶回調查後送辦。檢察官偵訊時，林女否認涉案，但對載死者上山等相關行程交代不清。

檢察官李怡蒨偵訊後，以林女涉犯刑法殺人罪嫌疑重大，且有逃亡、串滅證之虞，昨天午夜向法院聲請羈押禁見。法官今天下午2點開庭，林女情結仍不穩定，法官在3點半左右裁定收押禁見。檢方將更深入調查，釐清案情。