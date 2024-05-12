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北市居酒屋「狸貓」遭竊 店家本不追究..第2次調監視器又是她

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市大安區某居酒屋日前傳出竊案，一名羅姓女子擅自偷走店家門口擺放的「日本狸貓」，店老闆原本不追究，孰料她食髓知味，一個月後又登門偷竊，店家氣憤報警。警方昨天循線找到羅女，她起初辯稱「只偷一個」，後來見監視器畫面拍下兩度偷竊，才坦承犯行並歸還贓物，警詢後被依竊盜罪送辦。

警方指出，大安區敦化南路一段160巷內某居酒屋傳出竊案，店長稱，4月2日發現店門口的日本狸貓陶瓷飾品被偷，調閱監視器畫面發現是一名白髮蒼蒼的老婦人，起初沒有特別想追究，但5月10日發現另一隻日本狸貓不翼而飛，一看發現「是同一名老婦人」，才報警提告。

警方釐清犯嫌是住大安區的羅姓女子（76歲），直接至她家通知到案說明，她當時在家，見警應門還辯稱「只偷一個」，警方直接給她看監視器畫面，這才坦承偷竊，稱「都是因為店內的日本狸貓太可愛」，配合員警從家中返還兩隻日本狸貓贓物，警詢後被依竊盜罪函送法辦。

羅姓女子稱「店內的日本狸貓太可愛」才偷竊，配合員警從家中返還兩隻日本狸貓贓物，警詢後被依竊盜罪送辦。記者翁至成／翻攝
羅姓女子稱「店內的日本狸貓太可愛」才偷竊，配合員警從家中返還兩隻日本狸貓贓物，警詢後被依竊盜罪送辦。記者翁至成／翻攝
羅姓女子稱「店內的日本狸貓太可愛」才偷竊，配合員警從家中返還兩隻日本狸貓贓物，警詢後被依竊盜罪送辦。記者翁至成／翻攝
羅姓女子稱「店內的日本狸貓太可愛」才偷竊，配合員警從家中返還兩隻日本狸貓贓物，警詢後被依竊盜罪送辦。記者翁至成／翻攝
台北市大安區某居酒屋日前傳出竊案，店門口的「日本狸貓」遭竊，警方順利找到犯嫌並查獲贓物。記者翁至成／翻攝
台北市大安區某居酒屋日前傳出竊案，店門口的「日本狸貓」遭竊，警方順利找到犯嫌並查獲贓物。記者翁至成／翻攝

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