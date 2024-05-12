聽新聞
test
0:00 / 0:00
車頭全毀慘況曝！21歲男為閃車失控衝撞刈包店 店長等5人送醫
台中清水區今清晨驚傳小客車衝撞店家意外。清水警方調查，駕駛楊姓男子（21歲）疑因閃避迴轉車輛，車輛失控往一旁店家、行人道，導致店長、店員、駕駛、乘客共5人受傷，幸無性命危險，送往童綜合醫院治療。警方表示，楊男無酒駕，詳細肇事原因仍待調查釐清。
台中楊姓男子今清晨6時12分，駕駛自小客車自清水中山路往鰲峰路北向行駛，但遇到迴轉車輛，楊男疑為閃車，失控往路旁衝撞進一旁刈包店，導致車頭全毀，可見衝撞力道強勁。
當時站在店前的王姓男子（41歲、店長）、陳女（41歲、店員）閃避不及，造成兩人腳街粉碎性骨折；駕駛楊男、乘客黃男（21歲）、王男（14歲）身體多處擦傷，5人皆意識清楚，送往童綜合醫院急救。
警方表示，楊男並未酒測，詳細肇事原因仍待調查釐清；呼籲駕駛人行經路口時應減速慢行，注意左右來車，維護自身及他行人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言