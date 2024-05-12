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屏縣里港砂石車頻繁 警13日起連3天取締未戴安全帽

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣屏北地區是國內砂石重鎮，砂石車往來頻繁，屏東縣里港警分局觀察，清晨時段砂石車奔馳馬路上，有不少家長僅因路程短或接送孩子上下學，便宜行事未依規定戴安全帽，騎經砂石車旁，讓人看了心驚膽顫。里港警分局表示，從5月13日起到15日一連3天，展開執行取締未戴安全帽專案。

里港警分局交通組長林中安說，機車騎士與乘客常因往返目的地的距離短，便宜行事不戴安全帽，將自己生命置於險境，呼籲民眾無論距離遠近，只要騎上道路，就要隨手將安全帽戴起，避免遭遇交通事故時，頭部直接著地，造成危害。

里港警分局表示，今年1到4月里港分局轄內未戴安全帽違規有1231件。警方提醒，里港分局轄內機車族多，騎機車戴安全帽立法已久，再次呼籲民眾，安全是回家唯一道路，騎乘機車務必戴安全帽。

屏東縣里港警分局今年1到4月取締未戴安全帽有1231件，里港警分局表示，從5月13日起到15日一連3天，展開執行取締未戴安全帽專案。圖／警方提供
屏東縣里港警分局今年1到4月取締未戴安全帽有1231件，里港警分局表示，從5月13日起到15日一連3天，展開執行取締未戴安全帽專案。圖／警方提供
屏東縣里港警分局今年1到4月取締未戴安全帽有1231件，里港警分局表示，從5月13日起到15日一連3天，展開執行取締未戴安全帽專案。圖／警方提供
屏東縣里港警分局今年1到4月取締未戴安全帽有1231件，里港警分局表示，從5月13日起到15日一連3天，展開執行取締未戴安全帽專案。圖／警方提供

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