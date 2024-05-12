屏縣里港砂石車頻繁 警13日起連3天取締未戴安全帽

屏東縣屏北地區是國內砂石重鎮，砂石車往來頻繁，屏東縣里港警分局觀察，清晨時段砂石車奔馳馬路上，有不少家長僅因路程短或接送孩子上下學，便宜行事未依規定戴安全帽，騎經砂石車旁，讓人看了心驚膽顫。里港警分局表示，從5月13日起到15日一連3天，展開執行取締未戴安全帽專案。

里港警分局交通組長林中安說，機車騎士與乘客常因往返目的地的距離短，便宜行事不戴安全帽，將自己生命置於險境，呼籲民眾無論距離遠近，只要騎上道路，就要隨手將安全帽戴起，避免遭遇交通事故時，頭部直接著地，造成危害。