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保一男警2000元涉約少年援交遭移送 基隆警局：記2大過停職

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

警政署保一總隊支援基隆市警三分局的葉姓男警員，涉嫌約1名少年「援交」，以2000元代價要求少年與他口交。葉男承認涉案，昨晚被依違反兒童及少年性剝削防制條例送辦。市警局今天開人評會，建議保一記2大過停職。基隆警方說，葉姓警員今天請假，明天歸建保一總隊。

據了解，支援基隆警三分局在派出所任職的葉姓警員年近30歲，月初他透過交友軟體Hornet，與住新北市就讀國中、未滿16歲的被害少年取得連繫，並相約見面後，葉男帶被害少年到他的住處，要求少年為他口交，事後給了少年2千元。

葉姓警員找少年援交，原本以為有付錢不會「出事」，結果被害少年事後和同學交談時，提及這段援交經驗，校方輾轉得知後，通報新北市政府社會局。少年援交已非同小可，社工員進一步了解，得知涉案人竟是警察，馬上通報基隆市警方偵辦。

基隆市警局婦幼警察隊聯繫被害少年及家人製作筆錄，釐清葉員涉案情節後，報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦，昨天持基隆地方法院核發的搜索票、地檢署核發的拘票將警員帶回調查。葉男供稱，這是他第一次在社群平台聊天室約少男從事性交易。

外界關注葉姓警員過去是否有類似犯行，並有其他人受害。警方今天表示，在清查葉男的手機、電腦內相關資訊，初步排除有其他少年受害。

葉姓警員的編制在保一總隊，去年支援基隆警三分局到派出所任職。警方調查後，昨天依違反兒童及少年性剝削防制條例將全案送辦。兒童及少年性剝削防制條例第31條規定，與未滿16歲之人為有對價之性交或猥褻行為者，依刑法規定處罰。刑法第227條規定，對於14歲以上、未滿16歲男女性交者，處7年以下有期徒刑。

基市警局今天召開人評會，認為葉姓警員涉案事證明確，呈報警政署建議保一總隊對他記2大過並停職。基警表示，整飭員警風紀不掩飾、不庇縱、不護短，一經查明確認定會依法究辦。

基隆市警三分局葉姓男警員涉嫌約少年援交，被依違反兒童及少年性剝削防制條例送辦。市警局今開人評會建議記2大過停職。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警三分局葉姓男警員涉嫌約少年援交，被依違反兒童及少年性剝削防制條例送辦。市警局今開人評會建議記2大過停職。記者邱瑞杰／攝影

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