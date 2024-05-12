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基隆男警援交14歲少男 新北社會局介入後續少年輔導

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

基隆市某分局1名警員涉嫌透過交友軟體與1名國中少年援交，被依違反兒童及少年性剝削防制條例送辦。新北市社會局家防中心主任許芝綺表示，案情不便透露，但社會局已針對孩子評估，確認家裡保護功能，另為避免他未來再度受害，已結合家長與學校處理，後續將視需求，提供法律、親職與心理等照顧服務。

許芝綺表示，因案件屬於兒少性剝削案件，不便透露案情，主要是5月10日社工處理案件時，獲悉有少年疑似遭受性剝削，立即結合教育單位及警政單位，確認被害人身分、行為人身分、受害過程及情節、家中保護功能、兒少再受害可能，當天即訪視會談並陪同筆錄。

許芝綺說，目前少年無安置需求，後續將視兒少及案家需求，提供親職教育、心理諮商、法律諮詢、陪庭等協助。

據檢警調查，這名涉案警員本月初透過同志交友軟體，與就讀國中的被害少年相約援交，警員事後給了少年2000元，被害少年向同學提及此事，全案才曝了光。涉案警員則供稱，這是他第一次在社群平台聊天室約少男從事性交易。

基隆市1名男警員涉嫌約1名少年援交，被依違反兒童及少年性剝削防制條例送辦。記者邱瑞杰／攝影
基隆市1名男警員涉嫌約1名少年援交，被依違反兒童及少年性剝削防制條例送辦。記者邱瑞杰／攝影

性剝削 援交

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