聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆男警援交14歲少男 新北社會局介入後續少年輔導
基隆市某分局1名警員涉嫌透過交友軟體與1名國中少年援交，被依違反兒童及少年性剝削防制條例送辦。新北市社會局家防中心主任許芝綺表示，案情不便透露，但社會局已針對孩子評估，確認家裡保護功能，另為避免他未來再度受害，已結合家長與學校處理，後續將視需求，提供法律、親職與心理等照顧服務。
許芝綺表示，因案件屬於兒少性剝削案件，不便透露案情，主要是5月10日社工處理案件時，獲悉有少年疑似遭受性剝削，立即結合教育單位及警政單位，確認被害人身分、行為人身分、受害過程及情節、家中保護功能、兒少再受害可能，當天即訪視會談並陪同筆錄。
許芝綺說，目前少年無安置需求，後續將視兒少及案家需求，提供親職教育、心理諮商、法律諮詢、陪庭等協助。
據檢警調查，這名涉案警員本月初透過同志交友軟體，與就讀國中的被害少年相約援交，警員事後給了少年2000元，被害少年向同學提及此事，全案才曝了光。涉案警員則供稱，這是他第一次在社群平台聊天室約少男從事性交易。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言