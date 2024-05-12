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霧峰警偵查隊小隊長涉不當交往 警：記一大過調地降職

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市霧峰警分局偵查隊日前順利偵破一起網路博弈案，但事後傳出該隊林姓小隊長在搜索前恰好曾在被搜索的鐵皮屋外逗留。霧峰警分局上午澄清，經清查林姓小隊長所有的通訊記錄，並無洩密情形，但非因公涉足不妥當場所，並與經營職業賭博業者接觸交往，因此依違反警察人員與特定對象接觸交往等相關規定，就其整體違失合併考量其行政責任，加重處分，予以記一大過懲處，並調整服務地區及改調行政警察職務。

外傳林姓小隊長疑收受博弈業者BMW轎車，警方並未證實，並表示全案仍在追查中。

霧峰警分局上午公布當天所有的時序表，以及林小姓隊長騎乘的公務用機車行車記錄器。並表示，先遣偵辦人員前往勘查時，是兩人共乘機車短暫經過，且不能停留，以免打草驚蛇，並未與林姓小隊長有任何接觸。林姓小隊長並未參與該次行動，行動前也已回到隊部，逗留該處時曾在鐵皮屋外逗狗、抽菸。

警方說，鐵皮屋現場無處可供監控，勘查人員旋即返回分局報告現場狀況。接著搜索行動即展開，並未因林姓小隊長在場中止行動，搜索過程中林姓小隊長並不在場。

該案順利逮捕兩名博弈集團下線，查扣現金300餘萬元、筆電1台、手機9支及三級毒品K菸548支等證物，初步清查近1年賭資達2.6億元。另外，經查搜索現場雖設有監視器，但僅有即時監看功能，沒有錄影存檔功能，現場監視器亦無被格式化情事。

台中市霧峰警分局上午公布搜索博弈案當天的所有時序表。圖／警方提供
台中市霧峰警分局上午公布搜索博弈案當天的所有時序表。圖／警方提供

監視器 警察 賭博

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