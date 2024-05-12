聽新聞
test
0:00 / 0:00
遊覽車被控涉超車超凶 國道警查辦不當超車、肇事逃逸
一輛遊覽車昨天下午在國道1號苗栗縣造橋鄉路段北向，從外側車道強行變換至中線車道，擦撞中線車道轎車，並推擠至內側車道，遊覽車揚長而去，國道警方據報，依不當變換車道、肇事逃逸查辦中。
社會事新聞影音平台上傳「超兇遊覽車變換車道未保持距肇事」影片，國道公路警察局第二公路警察大隊查出地點在國道1號北向119.2公里造橋路段，古姓男子昨天下午4點多駕駛遊覽車，先從中線車道變換車道至外側車道，超越中線車道轎車，疑因前方聯結車的車速慢，7秒後遊覽車再從外側車道變換車道至中線車道。
遊覽車擦撞中線車道轎車，並推擠轎車至內側車道，遊覽車隨後離去，轎車右側後視鏡、車身數處受損，後方車輛行車記錄器拍下過程PO網，國道二隊也受理轎車車主報案，聯絡到古男事發時，先將遊覽車開到新北市讓乘客下車。
警方將通知古男說明，警方表示，這起事故車損沒有人員受傷，依道路交通管理處罰條例變換車道不當，可罰3000至6000元，查證如果涉及肇事逃逸，可處1000至3000元罰鍰，吊扣駕照1至3個月，全案進一步處理中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言