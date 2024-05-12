遊覽車被控涉超車超凶 國道警查辦不當超車、肇事逃逸

一輛遊覽車昨天下午在國道1號苗栗縣造橋鄉路段北向，從外側車道強行變換至中線車道，擦撞中線車道轎車，並推擠至內側車道，遊覽車揚長而去，國道警方據報，依不當變換車道、肇事逃逸查辦中。

社會事新聞影音平台上傳「超兇遊覽車變換車道未保持距肇事」影片，國道公路警察局第二公路警察大隊查出地點在國道1號北向119.2公里造橋路段，古姓男子昨天下午4點多駕駛遊覽車，先從中線車道變換車道至外側車道，超越中線車道轎車，疑因前方聯結車的車速慢，7秒後遊覽車再從外側車道變換車道至中線車道。

遊覽車擦撞中線車道轎車，並推擠轎車至內側車道，遊覽車隨後離去，轎車右側後視鏡、車身數處受損，後方車輛行車記錄器拍下過程PO網，國道二隊也受理轎車車主報案，聯絡到古男事發時，先將遊覽車開到新北市讓乘客下車。