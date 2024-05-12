台南市發生疑行車糾紛 汽車、機車按喇叭停車道理論
台南市北區北門路段靠近台南公園旁，本月9日傍晚發生白色轎車和機車發生疑似行車糾紛，並有網友將過程PO網。台南市警五分局今天說，此案當時警方接獲報案前往處理，雙方駕駛雖已當場和解，警方仍將根據監視器追查，對違規行為進行處罰，並釐清雙方駕車有無涉及公共危險罪嫌。
據了解，有網友在「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」 臉書社群PO出影像，在台南市北區北門路段靠近台南公園路段，除了機車和汽車男駕駛鳴按喇叭，轎車疑似逼車並停駛於車道上，白車男駕駛並下車和機車騎士理論。
台南市警五分局說，警分局已於5月9日接獲報案前往處理，雙方駕駛雖已當場和解，警分局仍將根據監視器追查，對違規行為進行處罰，並釐清雙方駕車有無涉及公共危險罪嫌。呼籲民眾應理性溝通解決問題，切勿使用暴力。
警方說， 經檢視影片，轎車停在車道中違反道路交通管理處罰條例第43條，可罰款6000至36000元並吊扣牌照6個月；機車違規行駛禁行車道，違反第45條第1項第13款，可罰款600至1800元。
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