台南市發生疑行車糾紛 汽車、機車按喇叭停車道理論

台南市北區北門路段靠近台南公園旁，本月9日傍晚發生白色轎車和機車發生疑似行車糾紛，並有網友將過程PO網。台南市警五分局今天說，此案當時警方接獲報案前往處理，雙方駕駛雖已當場和解，警方仍將根據監視器追查，對違規行為進行處罰，並釐清雙方駕車有無涉及公共危險罪嫌。

據了解，有網友在「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」 臉書社群PO出影像，在台南市北區北門路段靠近台南公園路段，除了機車和汽車男駕駛鳴按喇叭，轎車疑似逼車並停駛於車道上，白車男駕駛並下車和機車騎士理論。

台南市警五分局說，警分局已於5月9日接獲報案前往處理，雙方駕駛雖已當場和解，警分局仍將根據監視器追查，對違規行為進行處罰，並釐清雙方駕車有無涉及公共危險罪嫌。呼籲民眾應理性溝通解決問題，切勿使用暴力。