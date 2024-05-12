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新北祖孫3屍案 涉案女婿故意變換交通工具、落網租處還養狗
台中市警局表示，有關新北市祖孫三屍命案，新北市警方未會同台中市警局查辦，且持有拘票到台中市第六警分局所轄的順平路某日租套房拘提到張姓男子，詳細的案情說明，需由新北市警方提供。
租屋仲介透露，張男才剛租該套房兩天，今天是第二天，張預付2個月租金及1個月押金，約4萬元左右，不過一早就接獲警方通知，要求幫忙開門，因此配合警方偵辦，警方抓人時，張男還有在該租屋處內養狗，也被警員抱出。
新北市三重區昨晚驚傳祖孫三代3屍命案，案發後24歲張姓女婿搭車離家，還換乘交通工具疑似製造斷點逃避查緝，自此形蹤不明涉有重嫌。警方循線擴大追查，稍早11時許在警方在台中市日租套房逮到人，目前正帶人趕回三重警分局途中。
經查，張男租屋位址是在中國醫藥大學附設醫院水湳校區附近，因該處是新發展區域，且有大學學生入住，套房工地建案不少，行情約在一萬至兩萬元間。
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