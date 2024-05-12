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母親節前夕返鄉看外婆 通緝犯駕車逆向遭警攔 下場慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

林姓男子昨天深夜駕車在高雄市林園區逆向駛入巷弄，巡邏警網攔查，林謊報朋友個資，因照片不像又背不出地址，後警方想起附近有名通緝犯未到案，追問下，林才坦白，被查出有詐欺等5條罪通緝；林稱，原本躲在中部工作，母親節前夕，因思念外婆，專程返鄉探視，沒想到竟因此栽在警察手裡。

林園警分局林園派出所員警11日深夜執行巡邏勤務，見一輛白色轎車逆向駛入福興街，駕駛林姓男子（24歲）走下車到郵局提款機領錢，警方隨即趨前盤查。

林男在盤查過程中，先謊報朋友的名字及身分證號碼，但員警發現照片樣子不像，且林背不出家裡地址，警方想起附近有一名法院送達文件未到庭的通緝犯，查詢資料後，發現林真實身分，林見事跡敗露才坦承。

警方查出林從去年3月起因涉嫌兩件詐欺案、兩件交通過失傷害案及傷害等5件案件，因未出庭或繳罰款，分別被高雄、台中的地檢署及基隆院、檢發布通緝。

林聲稱，被通緝後逃往基隆、台中等地藏匿打零工，因母親節前夕，思念林園老家的外婆，專程返鄉探望外婆，沒想到遇到員警盤查，還戳破他謊報假身份的伎倆；警詢後，將林解送各地檢署歸案。

高雄林姓男子身背詐欺等5條通緝身分，藏匿中北部，母親節前夕，因思念林園老家的外婆，返鄉探視，沒想到因駕車逆向被警攔查逮獲。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子身背詐欺等5條通緝身分，藏匿中北部，母親節前夕，因思念林園老家的外婆，返鄉探視，沒想到因駕車逆向被警攔查逮獲。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子身背詐欺等5條通緝身分，藏匿中北部，母親節前夕，因思念林園老家的外婆，返鄉探視，沒想到因駕車逆向被警攔查逮獲。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子身背詐欺等5條通緝身分，藏匿中北部，母親節前夕，因思念林園老家的外婆，返鄉探視，沒想到因駕車逆向被警攔查逮獲。記者石秀華／翻攝

基隆 通緝

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