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台南市安南區1樓平房失火 屋主及時逃出

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區海佃路二段一間木造鐵皮平房，今天上午約10點36分突然起火燃燒，火勢一度猛烈，26歲黃姓男屋主經熱心鄰居及時協助脫困，消防人員接獲報案後出水滅火，並用破獲器材破壞鐵皮建材，火勢約在16分鐘後撲滅。台南市消防局說，至於起火真正原因待火災調查科人員進一步鑑定查明。

「有民宅失火，快派人來滅火。」台南市消防局救災救護指揮中心今天上午約10點36分接獲民眾報案，位於 台南市安南區海佃路二段一間木造鐵皮平房著火冒出大量濃煙，中心出動安南等消防人車共22車40人到場搶救。

消防人員到場後除出水滅火，並用破獲器材破壞鐵皮建材，火勢約在10點52分撲滅，沒有人員受傷。現場情形為一樓鐵皮建築火警，一男子已在屋外無大礙。

台南市安南區海佃路二段民宅失火，冒出大量濃煙。記者黃宣翰／攝影
台南市安南區海佃路二段民宅失火，冒出大量濃煙。記者黃宣翰／攝影
台南市安南區海佃路二段民宅失火，消防人員射火滅火。記者黃宣翰／攝影
台南市安南區海佃路二段民宅失火，消防人員射火滅火。記者黃宣翰／攝影

台南 鄰居

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