台南市安南區1樓平房失火 屋主及時逃出

台南市安南區海佃路二段一間木造鐵皮平房，今天上午約10點36分突然起火燃燒，火勢一度猛烈，26歲黃姓男屋主經熱心鄰居及時協助脫困，消防人員接獲報案後出水滅火，並用破獲器材破壞鐵皮建材，火勢約在16分鐘後撲滅。台南市消防局說，至於起火真正原因待火災調查科人員進一步鑑定查明。

「有民宅失火，快派人來滅火。」台南市消防局救災救護指揮中心今天上午約10點36分接獲民眾報案，位於 台南市安南區海佃路二段一間木造鐵皮平房著火冒出大量濃煙，中心出動安南等消防人車共22車40人到場搶救。