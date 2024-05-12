三重滅門案3屍嚴重腐爛查無外傷 檢察官擇日解剖釐清
新北市三重區進安街昨天晚間發生祖孫三代3死命案。32歲陳姓女兒因多日聯繫不到劉姓母親，昨天前往母親住處查看，驚見母親、妹妹及外甥3人陳屍家中，屍體腐爛長蛆死亡至少一周，張姓女婿則離家形蹤不明，懷疑涉有重嫌。今天上午檢警相驗發現3具遺體均無明顯外傷死因仍無法判斷，將擇日進行解剖釐清。
今天上午9時許檢察官與警方抵達殯儀館進行相驗，死者劉婦的陳姓大女兒也現身殯儀館，神情悲傷幾乎無法行走，還需旁人攙扶。經2個小時的相驗後，陳姓女兒在友人攙扶下步出殯儀館，面對媒體詢問一語不發隨即上車離開。
據了解，檢察官相驗後發現3具遺體均無明顯外傷，目前仍無法判斷確切死因。檢察官已指示擇日進行相驗以釐清確切死亡原因。
轄區三重警方徹夜調查後鎖定疑似涉案的張男形蹤，今天上午11時許在台中市1處日租套房逮捕張男，目前正將人帶回三重警分局，確切案情仍待警方偵訊後釐清。
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