祖孫3屍在屋內竟有水族館員工入內洗魚缸 魚全死光還發出惡臭

新北市三重區昨晚驚傳祖孫三代3屍命案，案發後張姓女婿行蹤不明涉有重嫌，員警調閱監視器發現5日、6日先後有人到訪，但1人是進屋清除魚缸死魚，另1人是計程車司機來接張男離開，2人皆與案情無關，警方稍早已在台中逮捕張男。

69歲劉姓老婦和30歲女兒、3歲孫子，昨晚被發現躺在房門反鎖的臥室同1張床上，每個人身上都像是被人用棉被捲裹，已經死亡多日，沒有明顯外傷，家裡也無外力介入跡象。

但24歲張姓女婿失聯行蹤不明，警方查出張男不僅有詐欺前科，近期也有債務問題，曾透過妻子向岳母借款40萬元，可能還有其他債務被催帳，且他因將帳戶賣個詐欺集團使用，被新北地檢署發布詐欺通緝中，案發之後離家失聯，不排除與3人的死亡有關。

警方專案小組昨晚調閱社區監視器，先是發現5日中午有1名黑衣男子曾到他們家中，6日中午又有1名女子開私家車把張男載走，原本以為可能是共犯，先後通知到案，調查後皆排除嫌疑。

經查林姓黑衣男是水族館員工，因為有人預約清洗魚缸，接受公司指派到場，只在客廳短暫停留作業，清除滿滿死魚已經發出惡臭的3呎魚缸，清完即離開，他說當時屋內除了張姓男子，並未看見其他人，沒有察覺有異狀。

6日中午則有1名女子開私家車到社區接走張男，警方一度懷疑她是接應共犯，但鄭姓女子是白牌計程車司機，當天從三重載張男到板橋車站，車資只有幾百元，張男用現金付款還說不用找零，令人印象深刻，女司機也已排除涉案。