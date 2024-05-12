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男警涉嫌約少年援交送辦 基市警局今開會決定行政懲處
基隆市警三分局1名警員透過交友軟體，涉嫌約1名少年「援交」，以2000元代價要求少年與他口交。警方調查後，昨晚依違反兒童及少年性剝削防制條例送辦，市警局也在今早召開人事評議會議，再決定如何行政懲處。
據了解，警三分局這名涉案警員本月初透過交友軟體Hornet，與就讀國中的被害少年相約援交，完成交易後，警員給了少年2000元。被害少年事後向同學提及此事，校方知情後通報新北市政府社會局，基隆市警方9日接獲新北市社會局轉報相關資訊展開調查。
基隆市警局婦幼隊聯繫被害少年及家人製作筆錄，少年指與涉案警員碰面，並被載到警員住處後，警員要求少年口交，事後給了他2千元。警方報請檢察官指揮偵辦，並持法院核發的搜索票、檢方核發拘票，將警員帶回調查。
涉案警員供稱，這是他第一次在社群平台聊天室約少男從事性交易，不過據了解，從涉案警員的手機通訊記錄，發現他先前也曾約過其他少男，涉案情節待進一步調查。
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