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高雄機車女騎士闖紅燈擊落男騎士 出現台灣最美麗風景
林姓女子8日下午騎機車疑闖越高雄市小港區飛機路與青山街口的紅燈，當場撞及騎機車直行的周姓男子，雙雙噴飛倒地，林僅輕微擦傷，但周被撞後骨盆骨裂，當場痛得爬不起來，一名男子不忍周受傷還曝曬在烈陽下，撐傘替周遮陽，「成了台灣最美麗風景」，幸周送醫治療，無生命危險。
警方調查，林姓女子（40歲）8日下午3時10分許騎機車行經小港區青山街與穿越飛機路，當時路口紅燈，林女闖越紅燈，才剛起步，就撞上從飛機路騎機車直駛而過的周姓男子（19歲），雙雙連人帶車噴飛倒地。
林女因僅輕微擦挫傷，自行爬起，但周男當場骨盆骨裂，倒在地上動彈不得；當時一名男子目睹車禍經過，不忍心見周男受傷躺在地上，曝曬在烈陽下，好心撐起陽傘替周遮陽，直到警消趕抵現場，畫面成了「台灣最美麗風景」，過程被其他民眾拍下PO上網路社群「社會事新聞影音」。
周、林二人分別被救護車送醫治療，所幸周無生命危險，雙方經抽血檢測均無酒駕行為，詳細車禍肇責由交通大隊釐清判定。
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