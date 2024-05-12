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用防撞柱守護波麗士 白河警友會副主任捐30萬元強化安全

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

落實守護波麗士大人值勤安全，台南市白河白河警友辦事處副主任李坤寶捐贈30萬元給白河分局，協助裝設不鏽鋼實心防撞柱，趕在母親節前啟用，警員感謝說，這是最實際的母親節禮物。

今年2月29日深夜，基隆市警察局第三分局八堵分駐所，驚傳簡姓男子開小貨車衝撞值勤台，造成蘇姓警員重傷送醫不治，廖姓女警也輕傷，各地警察機關警員值勤安全問題引起外界高度重視，南市政府警察局也通令各分局，全面檢視派出所周遭交通環境及執勤安全設施。

白河警友辦事處副主任李坤寶長期在基層支持警察，事後也捐助30萬元給白河分局，協助裝設不鏽鋼實心防撞柱，強化各派出所安全防護功能。

李坤寶說，基層派出所往往因警力不足，警察勤務更是繁重，他對這起悲劇深感痛心，也希望自己棉薄之力，能喚起各界更正視警察工作人身安全保障問題，捐款裝設防撞柱是一小步，希望能讓警員在執行公務時更加安全，守護社區治安。

白河警分局說，感謝李坤寶善行，已將這筆款項用於東山、竹門、玉豐、仙草、菁寮、後壁等6個分駐(派出)所，完成裝設不鏽鋼實心防撞柱，在母親節前陸續完工，也是對基層警員工作安全最實際保護，也盼社會各界持續支持警察。

白河警分局表示，已將善款用於6派出所（分駐所）完成裝設不銹鋼實心防撞柱，圖為後壁分駐所裝設完成情形。記者謝進盛／翻攝
白河警分局表示，已將善款用於6派出所（分駐所）完成裝設不銹鋼實心防撞柱，圖為後壁分駐所裝設完成情形。記者謝進盛／翻攝
落實守護波麗士大人值勤安全，台南市白河白河警友辦事處副主任李坤寶捐贈30萬元給白河分局。記者謝進盛／翻攝
落實守護波麗士大人值勤安全，台南市白河白河警友辦事處副主任李坤寶捐贈30萬元給白河分局。記者謝進盛／翻攝

母親節 白河 警察

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