用防撞柱守護波麗士 白河警友會副主任捐30萬元強化安全

落實守護波麗士大人值勤安全，台南市白河白河警友辦事處副主任李坤寶捐贈30萬元給白河分局，協助裝設不鏽鋼實心防撞柱，趕在母親節前啟用，警員感謝說，這是最實際的母親節禮物。

今年2月29日深夜，基隆市警察局第三分局八堵分駐所，驚傳簡姓男子開小貨車衝撞值勤台，造成蘇姓警員重傷送醫不治，廖姓女警也輕傷，各地警察機關警員值勤安全問題引起外界高度重視，南市政府警察局也通令各分局，全面檢視派出所周遭交通環境及執勤安全設施。

白河警友辦事處副主任李坤寶長期在基層支持警察，事後也捐助30萬元給白河分局，協助裝設不鏽鋼實心防撞柱，強化各派出所安全防護功能。

李坤寶說，基層派出所往往因警力不足，警察勤務更是繁重，他對這起悲劇深感痛心，也希望自己棉薄之力，能喚起各界更正視警察工作人身安全保障問題，捐款裝設防撞柱是一小步，希望能讓警員在執行公務時更加安全，守護社區治安。