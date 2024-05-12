聽新聞
test
0:00 / 0:00
用防撞柱守護波麗士 白河警友會副主任捐30萬元強化安全
落實守護波麗士大人值勤安全，台南市白河白河警友辦事處副主任李坤寶捐贈30萬元給白河分局，協助裝設不鏽鋼實心防撞柱，趕在母親節前啟用，警員感謝說，這是最實際的母親節禮物。
今年2月29日深夜，基隆市警察局第三分局八堵分駐所，驚傳簡姓男子開小貨車衝撞值勤台，造成蘇姓警員重傷送醫不治，廖姓女警也輕傷，各地警察機關警員值勤安全問題引起外界高度重視，南市政府警察局也通令各分局，全面檢視派出所周遭交通環境及執勤安全設施。
白河警友辦事處副主任李坤寶長期在基層支持警察，事後也捐助30萬元給白河分局，協助裝設不鏽鋼實心防撞柱，強化各派出所安全防護功能。
李坤寶說，基層派出所往往因警力不足，警察勤務更是繁重，他對這起悲劇深感痛心，也希望自己棉薄之力，能喚起各界更正視警察工作人身安全保障問題，捐款裝設防撞柱是一小步，希望能讓警員在執行公務時更加安全，守護社區治安。
白河警分局說，感謝李坤寶善行，已將這筆款項用於東山、竹門、玉豐、仙草、菁寮、後壁等6個分駐(派出)所，完成裝設不鏽鋼實心防撞柱，在母親節前陸續完工，也是對基層警員工作安全最實際保護，也盼社會各界持續支持警察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言