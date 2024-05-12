基隆泰女命案 女雇主涉重嫌被捕午夜聲押 法院今審理

1名年約30歲泰籍女子昨晨被人發現陳屍基隆市大武崙山區，檢警昨晚逮捕涉有殺人重嫌的林姓女子。林女為泰籍新住民，疑是死者的雇主。檢方偵訊時她否認犯案，但對騎機車載死者上山過程語多保留。檢察認為林女涉犯重罪，有逃亡之疑，午夜向地隆地方法院聲請羈押，法官今天將開庭審理。

檢警調查，死者2個多月持觀光簽證來台後，留在台灣工作。死者的男友是在新竹地區工作的泰籍移工，前晚11點多他接獲死者發送的手機定位，並提及被同為泰籍女子騎機車帶到山區的訊息，隨後就斷訊，回撥電話沒人接。

死者男子不諳國語，打電話向花蓮的泰籍移工友人求助。他的友人向花蓮警方報案後，轉報基隆警方依定位前往協尋，但並沒有找到人。死者男友昨天凌晨與2名泰籍移工，依定位到大武崙山區尋找，上午6點半左右來到定位地點的大武崙砲台產業道路，發現死者掉落10多公尺的山坡。

消防人員接獲報案前往救援，發現死者被一棵樹擋下，沒有持續往下墜落。死者全身有血漬，明顯死亡，交由警方調查處理。死者男友面對女友死狀十分難過，一時無法言語。

警方封閉現場調查，在鄰近人行步道路口發現噴濺式血跡，研判是第一現場。現場也有有疑行痕跡，死者遭人持刀猛刺後，再拖行到發現她的產業道路旁，將她推下山。

警方將死者男友和2名泰籍移工帶回詢問，釐清命案發現過程，並列關係人和報案人，檢察官詢問後都請回。檢警未在現場找到凶刀及死者手機等證物，檢察官昨與法醫檢驗屍體，研判刀傷並未致命，但因為被丟落山谷，失血過多死亡，確切死因待解剖確認。