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高雄小六男童騎單車迷途 謹記媽媽教的這招替自己解危

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市12歲陳姓男童4日晚間騎單車到同學家玩，眼見和母親約定回家的時間到了，急著騎單車返家，卻在離家僅3、400公尺的餐廳前迷途，店員發現報警；警方詢問男童是否知道父母聯繫方式時，男童突然想起媽媽先前要他強記的手機號碼，讓警方順利聯繫其母，助他返家。

新興警分局自強路派出所警員吳宛庭4日深夜10時許接獲派出所旁海產店通報，指稱店門口有名孩童疑似迷路，遂上前關心，得知原來男童不知道回家的方向，請求警方協助。

警員吳宛庭隨即趕到現場了解，當時迷路的陳姓男童表示，晚上到同學家玩，眼看和媽媽約定回家的時間到了，要騎車回家時，突然找不到回家的路，警方見男童情緒緊張，先行安撫，陪同他將腳踏車牽至派出所。

警方待男童焦急的心情緩和下來後，詢問男童是否知道父母親的聯繫方式或地址，男童突然想起先前媽媽有再三叮嚀，要他把媽媽的手機號碼背起來，警方隨後去電聯繫，果真順利聯繫上男童母親。

原來男童的家就在離派出所僅3、400公尺之處，男童一時緊張，急著返家，走了平常不常走的路線，才因此迷途；男童母親到派出所領回兒子，得知兒子背的電話號碼發揮功能，得以讓警方助母子團圓，成了母親節前最好的禮物。

高雄12歲男童5月4日騎單車去同學家玩，急著返家時迷途，所幸謹記媽媽的電話號碼，讓警方順利通知母親助其返家。記者石秀華／翻攝
高雄12歲男童5月4日騎單車去同學家玩，急著返家時迷途，所幸謹記媽媽的電話號碼，讓警方順利通知母親助其返家。記者石秀華／翻攝
高雄12歲男童5月4日騎單車去同學家玩，急著返家時迷途，所幸謹記媽媽的電話號碼，讓警方順利通知母親助其返家。記者石秀華／翻攝
高雄12歲男童5月4日騎單車去同學家玩，急著返家時迷途，所幸謹記媽媽的電話號碼，讓警方順利通知母親助其返家。記者石秀華／翻攝

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