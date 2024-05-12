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新北三峽印刷工廠大火2人送醫 周邊土城、新莊、板橋聞到臭味

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三峽區添福路今天凌晨0時許發生印刷工廠火警，由於廠內儲放化學溶劑危險物品，周邊區域皆可聞到臭味，消防局出動大批人車趕往搶救，凌晨4時許撲滅火勢，燃燒面積大約130坪，2人輕傷送醫，起火原因待查。

失火的工廠為兆鴻印刷科技公司，是1家配備大型輪轉機的印刷廠，屬於平版印刷產業，工廠位於較偏僻的三峽添福路，都市計畫外丁種工業用地，廠區占地1千餘坪。

新北市消防局自今天凌晨0時30分陸續接獲報案，現場為2層樓鐵皮工廠起火燃燒，沒有傳出人員受困，共派遣27個分隊、43輛消防車前往搶救。

由於廠內儲放異丙醇、乙二醇、甲醚醋酸酯環氧及丙醇等危險物品，燃燒印刷機台及紙張，周邊區域包括土城、新莊、板橋都有人聞到臭味。

火勢於凌晨3時21分獲得控制，4時17分通報撲滅，消防局人車持續處理殘火，初步估算燃燒面積大約130坪，搶救過程中有2名工廠的男性員工，逃生時腳部扭傷，肢體疼痛、意識清醒送三峽恩主公醫院檢查。詳細起火原因尚待鑑識調查釐清。

新北市三峽區添福路今天凌晨0時許發生印刷工廠火警，消防局出動大批人車趕往搶救，凌晨4時許撲滅火勢。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區添福路今天凌晨0時許發生印刷工廠火警，消防局出動大批人車趕往搶救，凌晨4時許撲滅火勢。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區添福路今天凌晨0時許發生印刷工廠火警，燃燒印刷機台及紙張，消防局出動大批人車趕往搶救，凌晨4時許撲滅火勢。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區添福路今天凌晨0時許發生印刷工廠火警，燃燒印刷機台及紙張，消防局出動大批人車趕往搶救，凌晨4時許撲滅火勢。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區添福路今天凌晨0時許發生印刷工廠火警，消防局出動大批人車趕往搶救，凌晨4時許撲滅火勢。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區添福路今天凌晨0時許發生印刷工廠火警，消防局出動大批人車趕往搶救，凌晨4時許撲滅火勢。記者林昭彰／翻攝

臭味 都市計畫

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