聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北三峽印刷工廠大火2人送醫 周邊土城、新莊、板橋聞到臭味
新北市三峽區添福路今天凌晨0時許發生印刷工廠火警，由於廠內儲放化學溶劑危險物品，周邊區域皆可聞到臭味，消防局出動大批人車趕往搶救，凌晨4時許撲滅火勢，燃燒面積大約130坪，2人輕傷送醫，起火原因待查。
失火的工廠為兆鴻印刷科技公司，是1家配備大型輪轉機的印刷廠，屬於平版印刷產業，工廠位於較偏僻的三峽添福路，都市計畫外丁種工業用地，廠區占地1千餘坪。
新北市消防局自今天凌晨0時30分陸續接獲報案，現場為2層樓鐵皮工廠起火燃燒，沒有傳出人員受困，共派遣27個分隊、43輛消防車前往搶救。
由於廠內儲放異丙醇、乙二醇、甲醚醋酸酯環氧及丙醇等危險物品，燃燒印刷機台及紙張，周邊區域包括土城、新莊、板橋都有人聞到臭味。
火勢於凌晨3時21分獲得控制，4時17分通報撲滅，消防局人車持續處理殘火，初步估算燃燒面積大約130坪，搶救過程中有2名工廠的男性員工，逃生時腳部扭傷，肢體疼痛、意識清醒送三峽恩主公醫院檢查。詳細起火原因尚待鑑識調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言