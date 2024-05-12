獨／案情突破 女移工姊妹殺的！泰女遭刺2刀活活被推下山等死

持觀光簽證來台的31歲一名泰籍W姓女子，前晚被男友的同鄉一名泰籍女移工帶上車，被載到基隆市大武崙砲台山區，因發生衝突，她傳手機定位點給男友求救，在新竹工作的男友向警方報案沒找到人，昨天上午他與兩名友人在山區沿路找，發現被殺害棄屍在產業道路半山腰山谷。經查，涉案女移工與死者是姊妹，因反目出遊時痛下殺手，泰女手腳被刺2刀非致命傷，卻被推下山谷等死，失血過多而亡，昨晚鎖定涉案女移工藏匿處追查，案情已有突破發展。

警方調查，死者來台二個多月，男友是泰籍移工在新竹工作，前晚11點多，他接獲女友的手機定位求救訊號，簡訊告知她被同鄉一名女移工以機車帶到山區，後來就斷訊，再也打不通。他因為不通中文，所以打電話向花蓮的友人泰籍移工求助，再由友人向花蓮警方報案，以110轉報基隆警方協尋，但並沒有找到人。

死者男友昨天凌晨與兩名友人泰籍移工，一直在大武崙山區尋找，昨天上午6點半發現女友定位所在位置，在大武崙砲台的產業道路半山腰，發現女友倒在深十多公尺的草叢被樹卡住，打電話報案，消防人員將人拉救上來後發現全身是血，死亡多時，他看到後十分難過，呆立現場。

陳屍現場是一處彎道旁的山谷，旁邊有一條人行步道，路口留有大片噴濺式血跡，研判是第一現場，疑在此對死者猛刺手腳行凶，行凶後拖行往山谷棄屍卡在樹叢，現場有拖行痕跡。現場只找到死者的拖鞋，沒有找到凶刀、手機。

檢警昨晚相驗後發現，死者身上手腳各有一道刀傷，流了不少血，但研判非致命傷，被刀砍殺後還沒有死，應是被丟下山谷失救，失血過多死亡，但確切死因還要擇期解剖確認。男友和兩名友人三名泰籍移工，都列關係人和報案人，詢問後都請回。

警方在產業道路上方砲台入口處公廁，發現與現場相同菸蒂，採證送驗，追查是否為凶嫌所留，研判先在廁所有爭吵，再載她下山在半山腰步道口行凶，警方根據車號緝凶，鎖定涉案女移工可能落腳處追查。是債務糾紛、感情因素，檢警釐清中。原本以為涉案是男移工，昨晚檢警查出用機車載死者的是名女移工，也令警方訝異為何手段如此兇殘。