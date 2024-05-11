快訊

中職／猛獅延長賽寫最速22勝 最快12日亮燈「封王魔術數字」

新北三重命案！民眾報案母失聯 警破門赫見「3屍體被布捆」疑祖孫三代遇害

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因戒指卡手指腫脹又疼痛 求助消防員半小時解圍

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市一名男子因戒指卡手指腫脹又疼痛，今天前往新北市消防局永利消防分隊求助，經消防員及義消聯手，花半小時成功破壞取下解圍。

新北市永和區一名60歲男子今天下午5時許，由妻子陪同緊急跑到永利消防分隊尋求協助，因為一枚戴了30多年婚戒拔不出來，造成手指腫脹近兩個月，導致手指腫脹且疼痛難耐，男子雖自行在家多方嘗試卻無法脫除戒指，只好轉向永利消防分隊求助。

永利消防人員見狀，先行評估男子戒指卡住狀況以及手指腫脹的情形，恰逢永利義消在隊協勤，支援油壓剪等破壞器材，警、義消同心協力合作，先進行適當保護措施，以免造成二度傷害，當防護工作確認完備後，再嘗試將戒指微微夾起才使用破壞器材，不到半小時將戒指順利取下，永利消防員與永利義消的成功救援，也讓男子連聲感謝警消及義消的協助。

新北市消防局第七救災救護大隊大隊長鄭向晃表示，日常生活中並不少見民眾戒指卡住情況，但若不及時處理可能導致手指腫脹，嚴重甚至會手指壞死。提醒民眾，要注意避免戒指戴的太緊，若發生卡戒狀況，應立即通報119協處，勿拖延或自行處理，以免造成更嚴重傷勢。

新北市一名男子因戒指卡手指腫脹又疼痛，今天前往新北市消防局永利消防分隊求助，在消防員及義消聯手，花半小時成功破壞取下解圍。記者王長鼎／翻攝
新北市一名男子因戒指卡手指腫脹又疼痛，今天前往新北市消防局永利消防分隊求助，在消防員及義消聯手，花半小時成功破壞取下解圍。記者王長鼎／翻攝
新北市一名男子因戒指卡手指腫脹又疼痛，今天前往新北市消防局永利消防分隊求助，在消防員及義消聯手，花半小時成功破壞取下解圍。記者王長鼎／翻攝
新北市一名男子因戒指卡手指腫脹又疼痛，今天前往新北市消防局永利消防分隊求助，在消防員及義消聯手，花半小時成功破壞取下解圍。記者王長鼎／翻攝
新北市一名男子因戒指卡手指腫脹又疼痛，今天前往新北市消防局永利消防分隊求助，在消防員及義消聯手，花半小時成功破壞取下解圍。記者王長鼎／翻攝
新北市一名男子因戒指卡手指腫脹又疼痛，今天前往新北市消防局永利消防分隊求助，在消防員及義消聯手，花半小時成功破壞取下解圍。記者王長鼎／翻攝

戒指 消防員

延伸閱讀

排審工會法納消防員 王育敏：政府若反對須說服外界

台中136線死亡車禍！ 17歲少年借車自騎摔山溝送醫不治

全台第二大城！台中消防員危險加成輸雙北 中市府：爭取調高

小貓掉入水溝三花媽媽主動找消防員救援！撈上岸後怒巴熊孩兩耳光：下次再貪玩試試

相關新聞

影／基隆大武崙泰女命案竟是女移工涉案！手腳刀傷非致命傷

持觀光簽證來台的31歲一名泰籍女子，昨晚被男友的同鄉一名泰籍女移工帶上車，被載到基隆市大武崙砲台山區，因發生衝突，她傳手...

因戒指卡手指腫脹又疼痛 求助消防員半小時解圍

新北市一名男子因戒指卡手指腫脹又疼痛，今天前往新北市消防局永利消防分隊求助，經消防員及義消聯手，花半小時成功破壞取下解圍...

抓鮪魚不慎觸礁！蘇澳籍漁船與那國島擱淺 台日成功援救7人

宜蘭南方澳漁港1艘漁船源豐滿36號，本月9日上午9時許出航抓鮪魚，今天上午2時半許到日本嶼那國島附近海域，疑似船隻故障，...

高雄17歲男無照直闖踩風大道 不甩「禁行」撞車頭破命危

高雄旗津區踩風大道上，今天中午發生一起機車撞單車的交通事故，現場3人輕重傷，蘇姓男騎士因頭部重創，當場沒了生命跡象送醫搶救，而另2名傷者分別是機車後座蔡姓男子及黃姓男童，所幸皆為輕傷；經...

台中霧峰「炸街猴」遇臨檢欲衝撞 警現逮3逃逸移工

台中市警局霧峰分局昨晚在大里區中興路二段、東榮路口路檢時，突有一輛銀色轎車攔檢不停，警方立即上前制止，並喝令「通通不准動...

蘇澳漁船沖繩擱淺！疑碰撞礁石嚴重進水 日本直升機救起7船員

蘇澳籍延繩釣漁船「源豐滿36號」，今天凌晨2時30分傳出在日本沖繩與那國島海域擱淺，海巡署艦艇趕抵時，日本海上保安廳已出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。