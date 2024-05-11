因戒指卡手指腫脹又疼痛 求助消防員半小時解圍

新北市一名男子因戒指卡手指腫脹又疼痛，今天前往新北市消防局永利消防分隊求助，經消防員及義消聯手，花半小時成功破壞取下解圍。

新北市永和區一名60歲男子今天下午5時許，由妻子陪同緊急跑到永利消防分隊尋求協助，因為一枚戴了30多年婚戒拔不出來，造成手指腫脹近兩個月，導致手指腫脹且疼痛難耐，男子雖自行在家多方嘗試卻無法脫除戒指，只好轉向永利消防分隊求助。

永利消防人員見狀，先行評估男子戒指卡住狀況以及手指腫脹的情形，恰逢永利義消在隊協勤，支援油壓剪等破壞器材，警、義消同心協力合作，先進行適當保護措施，以免造成二度傷害，當防護工作確認完備後，再嘗試將戒指微微夾起才使用破壞器材，不到半小時將戒指順利取下，永利消防員與永利義消的成功救援，也讓男子連聲感謝警消及義消的協助。

新北市消防局第七救災救護大隊大隊長鄭向晃表示，日常生活中並不少見民眾戒指卡住情況，但若不及時處理可能導致手指腫脹，嚴重甚至會手指壞死。提醒民眾，要注意避免戒指戴的太緊，若發生卡戒狀況，應立即通報119協處，勿拖延或自行處理，以免造成更嚴重傷勢。