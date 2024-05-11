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抓鮪魚不慎觸礁！蘇澳籍漁船與那國島擱淺 台日成功援救7人

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭南方澳漁港1艘漁船源豐滿36號，本月9日上午9時許出航抓鮪魚，今天上午2時半許到日本嶼那國島附近海域，疑似船隻故障，飄到礁石邊擱淺；日方接獲通報後派出直升機吊掛，船上7人皆無傷獲救，目前在與那國島機場，海巡署已派出船艦接駁。

據了解，該船為台中籍的延繩釣船，以南方澳漁港為基地出海捕撈黑鮪魚，船上7名船員分別是2台灣人、2菲律賓人與3印尼人；該船今天上午2時許觸礁，船身進水，發出救難訊號，鄰近另一艘漁船接獲，通報蘇澳電台。

海巡署獲報後，聯繫日方，日方出動直升機吊掛，下午3時許將7人救回，目前安置在與那國島機場；我方已派出台東艦、海巡艇2艘船艦前往接應，預計將以船艦接回7人，至於擱淺的漁船上再研議如何處置。

宜蘭南方澳1艘延繩釣漁船今天上午在日本與那國島附近擱淺，船上7人目前已獲救，在與那國島機場等待我方接駁。圖為南方澳漁港／本報資料照
宜蘭南方澳1艘延繩釣漁船今天上午在日本與那國島附近擱淺，船上7人目前已獲救，在與那國島機場等待我方接駁。圖為南方澳漁港／本報資料照

海巡署 直升機 與那國島

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