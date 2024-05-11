聽新聞
test
0:00 / 0:00
抓鮪魚不慎觸礁！蘇澳籍漁船與那國島擱淺 台日成功援救7人
宜蘭南方澳漁港1艘漁船源豐滿36號，本月9日上午9時許出航抓鮪魚，今天上午2時半許到日本嶼那國島附近海域，疑似船隻故障，飄到礁石邊擱淺；日方接獲通報後派出直升機吊掛，船上7人皆無傷獲救，目前在與那國島機場，海巡署已派出船艦接駁。
據了解，該船為台中籍的延繩釣船，以南方澳漁港為基地出海捕撈黑鮪魚，船上7名船員分別是2台灣人、2菲律賓人與3印尼人；該船今天上午2時許觸礁，船身進水，發出救難訊號，鄰近另一艘漁船接獲，通報蘇澳電台。
海巡署獲報後，聯繫日方，日方出動直升機吊掛，下午3時許將7人救回，目前安置在與那國島機場；我方已派出台東艦、海巡艇2艘船艦前往接應，預計將以船艦接回7人，至於擱淺的漁船上再研議如何處置。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言