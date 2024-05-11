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高雄17歲男無照直闖踩風大道 不甩「禁行」撞車頭破命危

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄旗津區踩風大道上，今天中午發生一起機車撞單車的交通事故，現場3人輕重傷，蘇姓男騎士因頭部重創，當場沒了生命跡象送醫搶救，而另2名傷者分別是機車後座蔡姓男子及黃姓男童，所幸皆為輕傷；經查，蘇不僅無照駕駛，當時還駛入汽機車不得行駛路段，詳細肇因，警仍釐清調查中。

鼓山分局指出，因這場車禍意外頭部重創的蘇男，年僅17歲，今天中午蘇無照騎車，後座載著年滿18歲甫獲駕照的蔡男，兩人於旗津區踩風大道上，自北往南行駛至接近義竹街出口時，蘇因來不及閃避前方黃童所騎乘的單車，雙方擦撞後，蘇又撞上路旁燈桿，當場頭破血流倒地不起。

據了解，蔡、黃二人傷勢較輕，僅肢體擦挫傷，但蘇因正面撞擊路旁燈桿傷勢較重，有明顯頭部撕裂傷，當場沒了呼吸、心跳，意識陷入昏迷，高市消防局獲報後，出動3車7人前往搶救送醫。

所幸，蘇到院前，經救護員急救處置得宜，恢復呼吸、心跳，但目前仍在加護病房觀察中，警方表示，踩風大道該路段前後皆設有欄杆障礙物，並標誌禁止汽機車進入，蘇不僅無照駕駛，還逕自駛入該路段撞上男童，尚有諸多疑點有待釐清，整起事故肇因，仍須進一步調查。

高雄男騎士閃避騎單車的男孩，不慎自撞電桿。記者古和純／翻攝
高雄男騎士閃避騎單車的男孩，不慎自撞電桿。記者古和純／翻攝

交通事故 意識 自撞 車禍 高雄市

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