地震災難財也要騙？詐團謊稱捐188元可抽獎 花縣府拆穿

花蓮縣府在地震後辦理震災勸募，近日陸續收到數筆小額捐款，都是188元，經民眾通報，才知道有不肖人士假藉幫助賑災名義，發起「捐188元就能抽獎」行騙，縣府緊急關閉捐款專戶自動化入帳功能，提醒民眾勿上當，可採臨櫃或超商機台等方式送愛心。

上月3日強震過後，縣府公布重大災害民間賑災捐款專戶帳號，持續募款到6月5日，目前累計捐款已超過5億元。不過，近日陸續收到好幾筆188元的小額捐款，再接到機警民眾通報，才知道有不肖人士竟藉天災來行騙。

縣府社會處表示，不肖人士在社群平台發起捐款188元至指定社福帳戶即能參加抽獎，先提供真實的社福機構帳號取信於人，待民眾信以為真捐款並回傳截圖後，詐團再謊稱匯款錯誤或是抽中頭獎，要求民眾加LINE，由冒名的「客服專員」指示辦理中獎領獎程序，要求人先付手續費、保證金、稅款，並要匯款到指定帳號，再藉操作網路銀行騙取財物。

因應新的詐騙手法，社會處已緊急關閉震災專戶的自動化入帳功能，目前無法以自動櫃員機、網路銀行及網路ATM捐款，仍可透過台銀臨櫃、花蓮「愛˙分享」捐款暨物資申請服務平台或全台7-11超商的IBON機台指定捐款。

花蓮警方尚未受理相關報案，縣府提醒，民眾若發現疑似利用賑災詐騙，可撥打165反詐騙電話查詢、聯繫花蓮縣政府社會處（03）82271717轉397至399，或向警方報案。