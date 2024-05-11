砂石車國道輪胎噴飛 釀2車碰撞4人輕傷
國道3號南向桃園龍潭路段今天上午發生車禍，1輛砂石車的曳引車頭左後輪輪軸突然脫落、飛向車道，導致2輛小客車閃避不及發生碰撞，現場共4人輕傷。
國道警方向媒體表示，國道3號南向69.2公里龍潭路段，今天上午10時20分發生車禍事故，1輛砂石車在往北行駛過程中，曳引車頭左後輪輪軸突然脫落、飛向南向車道，導致行駛南向車道2部小客車閃避不及、碰撞肇事。
警方表示，現場共4人輕傷，其中2人送醫治療，各車駕駛均無飲酒情形；警方呼籲，行車前應妥為檢查車輛安全再上路，避免行駛中車輪、輪胎膠皮、車輛機件等脫落或胎紋不足等情致影響行車安全，違者將依道路交通管理處罰條例第33條規定，處駕駛人新台幣3000至6000元。
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