快訊

聯大表決支持巴勒斯坦加入聯合國！以色列大使當眾掏碎紙機絞碎憲章

傳林飛帆將進國安會 王鴻薇：「林9萬」三級跳「林20萬」

農曆4月運勢兩樣情！虎、豬易惹禍上身 3生肖超好運獲貴人相助

砂石車國道輪胎噴飛 釀2車碰撞4人輕傷

中央社／ 桃園11日電

國道3號南向桃園龍潭路段今天上午發生車禍，1輛砂石車的曳引車頭左後輪輪軸突然脫落、飛向車道，導致2輛小客車閃避不及發生碰撞，現場共4人輕傷。

國道警方向媒體表示，國道3號南向69.2公里龍潭路段，今天上午10時20分發生車禍事故，1輛砂石車在往北行駛過程中，曳引車頭左後輪輪軸突然脫落、飛向南向車道，導致行駛南向車道2部小客車閃避不及、碰撞肇事。

警方表示，現場共4人輕傷，其中2人送醫治療，各車駕駛均無飲酒情形；警方呼籲，行車前應妥為檢查車輛安全再上路，避免行駛中車輪、輪胎膠皮、車輛機件等脫落或胎紋不足等情致影響行車安全，違者將依道路交通管理處罰條例第33條規定，處駕駛人新台幣3000至6000元。

國道 曳引車 車道

延伸閱讀

獨／高雄中山工商學生維修電瓶爆炸 碎片噴飛頭撕裂傷

影／高雄鼎山街砂石車撞電動代步車 七旬老婦被輾斷肢送醫不治

老婦郵局領完錢直接穿越馬路 遭砂石車撞斃

高屏大橋清晨砂石車翻覆 4車阻道交通受阻3小時

相關新聞

彰化伸港小姊妹車禍發生78天 妹妹轉院為甦醒作準備

彰化縣伸港鄉陳姓姊妹車禍受重傷，在彰化基督教醫院總院治療的妹妹仍陷深度迷，轉到彰基體系的漢基醫院呼吸照護病房進行後續照護...

影／北巿木柵男開車精神不濟撞停等機車 騎士翻轉半空落地不治

60歲朱姓男子今天清晨6時許，騎機車台北市文山區木柵路一段，剛停下等紅燈時，突遭後方一輛自小客車衝撞，整個人翻轉飛到半空...

影／Mr.R為撒錢不周延向社會大眾鞠躬道歉 但強調會繼續發錢

IG網紅「Mr.R」昨天深夜在信義區松壽路，發起拿噴鈔槍射出千元鈔的「撒錢活動」，現場吸引上千人聚集搶錢，他今天到派出所...

影／帝王行人娛樂篇？高雄小丑男斑馬線拋棒玩雜耍 騎士看傻眼

帝王行人娛樂篇！高雄市一名男子昨晚7時30分許，在三民區輕軌一處路口，利用紅燈之際，頭戴小丑帽在斑馬線上玩起空中拋棒雜耍...

台南宅急便送貨車底盤突冒白煙 休假消防隊員衝上去幫滅火

台南市消防局勤務中心下午1時55分據報，一輛宅急便送貨車經家樂福安平店旁橋邊巷弄，底盤處不明原因冒煙，調派永華分隊消防車...

台中136線死亡車禍！ 17歲少年借車自騎摔山溝送醫不治

台中市太平區長龍路俗稱136縣道為「車聚」熱門路段，今天上午11時許，17歲游姓少年騎著陳姓友人的機車下山，在長龍路四段...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。