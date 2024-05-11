快訊

聯大表決支持巴勒斯坦加入聯合國！以色列大使當眾掏碎紙機絞碎憲章

傳林飛帆將進國安會 王鴻薇：「林9萬」三級跳「林20萬」

農曆4月運勢兩樣情！虎、豬易惹禍上身 3生肖超好運獲貴人相助

彰化伸港小姊妹車禍發生78天 妹妹轉院為甦醒作準備

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

漢基呼吸照護病房主任趙守典診視陳小妹。圖／漢基提供
漢基呼吸照護病房主任趙守典診視陳小妹。圖／漢基提供

彰化縣伸港鄉陳姓姊妹車禍受重傷，在彰化基督教醫院總院治療的妹妹仍陷深度迷，轉到彰基體系的漢基醫院呼吸照護病房進行後續照護，避免等待甦醒期間的長期臥床併發症。陳家姊姊在秀傳醫院，突發急性水腦症導致昏迷，醫療團隊治療中，對病情保持樂觀。

陳姓姊妹和弟弟三人今年2月22日過馬路，被七間無照駕駛男子撞飛。弟弟有兩名姊姊當人肉盾牌，肢體受傷無大礙，姊妹兩人都重傷，姊姊送到秀傳醫院救治，身體癱瘓但清醒指數上升到11，會笑、會看平板，但兩天前突發急性水症又昏迷，妹妹的病情一直沒起色，昨（10日）轉院到漢基。

漢基院長陳志輝今表示，陳小妹昏迷指數3分，雙眼瞳孔放大、對光無反應、自行呼吸能力差，一般認知深度昏迷時間越長，醒來機會越低，但孩童的恢復力遠超乎一般想像，漢基在接獲指示她要轉院到漢基調養照護，漢基立即成立神經內科、呼吸治療、復健科、中醫科、營養師和護理師的照護團隊，他擔任召集人。

陳志輝說，團隊主要目標為等待病人甦醒過程中，避免長期臥床及使用呼吸器的相關併發症，並加強體質調養、做好甦醒前的復建工作，讓病人保有最佳的體能和功能，且漢基與彰基總院的距離近，設有兒童呼吸照護病房，在任何狀況的處置或轉送都較為適當。

距車禍發生日進入第七十八天，陳姓姊姊的病情起伏，有秀傳醫師指出，陳姓姊姊接受幹細胞治療，這種積極治療技術會引發身體自然發生一些狀況，包括水腦症，可透過引流手術治療，若腦外引流一段時間而水腦症未改善，即必須終生裝設體內引流管線，聽起來很嚇人，只要配合治療，病情可望進步。

團隊 妹妹

延伸閱讀

彰化限制現職公幼教師報名甄選挨批涉違憲 教育處：有前例

彰化男子網路賣減肥針詐財換金飾 遭判1年1月

彰化縣長戰局再多1人？外界點名各黨角逐人選 二林鎮長這則貼文引聯想

被撞陳家妹妹仍與死神拔河 彰基揭原因

相關新聞

彰化伸港小姊妹車禍發生78天 妹妹轉院為甦醒作準備

彰化縣伸港鄉陳姓姊妹車禍受重傷，在彰化基督教醫院總院治療的妹妹仍陷深度迷，轉到彰基體系的漢基醫院呼吸照護病房進行後續照護...

影／北巿木柵男開車精神不濟撞停等機車 騎士翻轉半空落地不治

60歲朱姓男子今天清晨6時許，騎機車台北市文山區木柵路一段，剛停下等紅燈時，突遭後方一輛自小客車衝撞，整個人翻轉飛到半空...

影／Mr.R為撒錢不周延向社會大眾鞠躬道歉 但強調會繼續發錢

IG網紅「Mr.R」昨天深夜在信義區松壽路，發起拿噴鈔槍射出千元鈔的「撒錢活動」，現場吸引上千人聚集搶錢，他今天到派出所...

影／帝王行人娛樂篇？高雄小丑男斑馬線拋棒玩雜耍 騎士看傻眼

帝王行人娛樂篇！高雄市一名男子昨晚7時30分許，在三民區輕軌一處路口，利用紅燈之際，頭戴小丑帽在斑馬線上玩起空中拋棒雜耍...

台南宅急便送貨車底盤突冒白煙 休假消防隊員衝上去幫滅火

台南市消防局勤務中心下午1時55分據報，一輛宅急便送貨車經家樂福安平店旁橋邊巷弄，底盤處不明原因冒煙，調派永華分隊消防車...

台中136線死亡車禍！ 17歲少年借車自騎摔山溝送醫不治

台中市太平區長龍路俗稱136縣道為「車聚」熱門路段，今天上午11時許，17歲游姓少年騎著陳姓友人的機車下山，在長龍路四段...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。