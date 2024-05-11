彰化伸港小姊妹車禍發生78天 妹妹轉院為甦醒作準備

漢基呼吸照護病房主任趙守典診視陳小妹。圖／漢基提供

彰化縣伸港鄉陳姓姊妹車禍受重傷，在彰化基督教醫院總院治療的妹妹仍陷深度迷，轉到彰基體系的漢基醫院呼吸照護病房進行後續照護，避免等待甦醒期間的長期臥床併發症。陳家姊姊在秀傳醫院，突發急性水腦症導致昏迷，醫療團隊治療中，對病情保持樂觀。

陳姓姊妹和弟弟三人今年2月22日過馬路，被七間無照駕駛男子撞飛。弟弟有兩名姊姊當人肉盾牌，肢體受傷無大礙，姊妹兩人都重傷，姊姊送到秀傳醫院救治，身體癱瘓但清醒指數上升到11，會笑、會看平板，但兩天前突發急性水症又昏迷，妹妹的病情一直沒起色，昨（10日）轉院到漢基。

漢基院長陳志輝今表示，陳小妹昏迷指數3分，雙眼瞳孔放大、對光無反應、自行呼吸能力差，一般認知深度昏迷時間越長，醒來機會越低，但孩童的恢復力遠超乎一般想像，漢基在接獲指示她要轉院到漢基調養照護，漢基立即成立神經內科、呼吸治療、復健科、中醫科、營養師和護理師的照護團隊，他擔任召集人。

陳志輝說，團隊主要目標為等待病人甦醒過程中，避免長期臥床及使用呼吸器的相關併發症，並加強體質調養、做好甦醒前的復建工作，讓病人保有最佳的體能和功能，且漢基與彰基總院的距離近，設有兒童呼吸照護病房，在任何狀況的處置或轉送都較為適當。

距車禍發生日進入第七十八天，陳姓姊姊的病情起伏，有秀傳醫師指出，陳姓姊姊接受幹細胞治療，這種積極治療技術會引發身體自然發生一些狀況，包括水腦症，可透過引流手術治療，若腦外引流一段時間而水腦症未改善，即必須終生裝設體內引流管線，聽起來很嚇人，只要配合治療，病情可望進步。