台中136線死亡車禍！ 17歲少年借車自騎摔山溝送醫不治

游姓少年今騎機車在台中136縣道大轉彎處自摔跌落山溝，消防員到場將少年救起，經送醫搶救仍不治。記者趙容萱／翻攝

台中市太平區長龍路俗稱136縣道為「車聚」熱門路段，今天上午11時許，17歲游姓少年騎著陳姓友人的機車下山，在長龍路四段36公里附近大轉彎處因不明原因自摔跌落山溝，消防員到場將少年救起，發現少年沒有呼吸、心跳，立即施以CPR心肺復甦術，並送醫搶救，但少年因傷重在下午1時4分宣告不治。

警方和消防隊在今天上午11時許，獲報長龍路四段36公里處近赤崁頂附近，有一名騎士疑似騎車自摔山溝，警方和消防員到場後，見一名輕男騎士躺在山溝裡，意識糢糊。消防員不敢大意，在深度約80公分山溝將人救起，ｎ發現他OHCA（到院前心肺功能停止），並立即施以CPR，送往803國軍醫院搶救，經醫院搶救後，在今天下午1時4分宣告不治。

據初步了解，游姓少年與18歲的陳姓友人2人到太平區赤崁頂，期間陳男借車給游姓少年騎，游姓少年因不明原因跌落山溝，不知過多久，路過車友發現報案，目前太平警方仍再釐清中。