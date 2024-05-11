影／Mr.R為撒錢不周延向社會大眾鞠躬道歉 但強調會繼續發錢

IG網紅「Mr.R」昨天深夜在信義區松壽路，發起拿噴鈔槍射出千元鈔的「撒錢活動」，現場吸引上千人聚集搶錢，他今天到派出所製作筆錄，他受訪時前先向社會大眾造成困擾一事鞠躬道歉，強調會繼續發錢，但不會再有這種撒錢行動。

網紅Mr.R說，造成社會困擾他很抱歉，他本意是好的，發錢沒有惡意，沒想到發錢的消息一出後，會來這麼多人來。他當場抱拳，一鞠躬，雙手合十致歉，並說，以後還是會繼續發錢，但是會用更好的方式，有洽談孤兒命和動物之家等慈善團體發錢，至於昨天出現的假鈔，是另一個網紅反骨男孩培根發的，玩具鈔是培根發的，與他無關。

昨天撒錢活動，轄區信義警分局獲報到場，依據警察職權行使法及行政執行法規定，要求活動停止，並疏導人群及維持交通秩序。

警方蒐集相關事證，朝刑法公共危險及社會秩序法妨害安寧犯行偵辦，「Mr.R」今天近午11時許已經前往三張犁派出所，並製作筆錄。