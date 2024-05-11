網紅「Mr.R」信義區撒錢釀踩踏恐違法 今午赴派出所作筆錄鞠躬道歉

Mr.R昨天發錢活動中止後，今天到信義警分局製作筆錄。記者廖炳棋/翻攝

IG網紅「Mr.R」昨天深夜在信義區松壽路，發起拿噴鈔槍射出千元鈔的「撒錢活動」，現場吸引上千人聚集搶錢，轄區信義警分局獲報到場，依據警察職權行使法及行政執行法規定，要求活動停止，並疏導人群及維持交通秩序。

警方蒐集相關事證，朝刑法公共危險及社會秩序法妨害安寧犯行偵辦，「Mr.R」今天近午11時許已經前往三張犁派出所，並製作筆錄，「Mr.R」製作筆錄前受訪，表示以後會繼續向動物之家等團體發錢，至於昨天出現的假鈔，是另一個網紅所為，與他無關，至於昨天的情況，他並未多做說明。

警方呼籲，在欠缺事前規劃及做好安全措施的情況下，號召類似行為，將造成人群推擠、踩踏，引發嚴重傷亡後果，發起人除涉及犯罪行為必須負擔刑事責任外，同時對於參與活動或現場民眾造成的損害，也必須擔負民事損害賠償責任。