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外籍男子在斑馬線雜耍玩拋棒討拍 高市文化局說話了

聯合報／ 記者王昭月石秀華／高雄即時報導

高雄市一名男子昨晚7點多在高雄市三民區大豐二路和大順二路的輕軌路口，利用紅燈之際拋棒雜耍，讓機車騎士們看傻眼。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名男子昨晚7點多在高雄市三民區大豐二路和大順二路的輕軌路口，利用紅燈之際拋棒雜耍，讓機車騎士們看傻眼。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

高雄一名男子昨晚7點多在三民區一處輕軌路口，利用停等紅燈時在斑馬線上雜耍拋棒，把馬路當表演舞台，讓停等紅燈的騎士看傻眼，警方指男子的行徑已觸法，可開罰500元，高雄市文化局則表示，各類展演活動包含街頭藝人演出，都需取得展演場所管理人許可，若違反相關管理辦法，則回歸各管理單位辦理。

今年3月間，台南發生一名外籍人士把馬路當秀場，趁車輛停等紅燈時在馬路上表演雜耍，相同情境昨晚也發生高雄市三民區大豐二路和大順二路的輕軌路口，一名男子頭戴小丑帽，利用紅燈之際在斑馬線上耍空中拋棒，時間約25秒，結束後脫帽向停等紅燈的騎士們鞠躬再從容退場。

不過警方檢視，男子的馬路雜耍秀屬危險行為，已經觸犯道路交通管理處罰條例第78條相關規定，可開罰500元罰款。

高雄市文化局表示，各類型展演活動，包含街頭藝人演出，都應事先取得展演場所管理人許可；若展演場所管理人要求演出需檢附立案或登記文件，可依照相關立案演藝團隊或街頭藝人登記證等規定辦理。若街頭藝人展演內容與登記證申請內容不符，或將登記證轉供他人使用即屬違規，勸導不聽得廢止證照且1年內不得申請，而展演活動若違反各場所管理相關辦法，則依各管理單位辦理。

文化局指出，高市街頭藝人展演場所有40多處，即使這次在馬路上雜耍的男子有街頭藝人證照，也不能恣意在馬路上表演，涉及到用路的安全管理問題，需回歸警察大隊鑑定並管制。

文化局 街頭藝人

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