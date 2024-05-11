影／基隆大武崙命案 死者外籍移工生前致電男友求救…遺憾來不及

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聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

51歲泰籍女移工今晨被發現棄屍在基隆大武崙砲台山的邊坡草叢，身中多刀，檢警已封鎖現場採證，其男友在她生前接獲女子求救電話，今天上午趕至現場，發現消防人員拉起來己經死亡。

警方表示，今天上午7點多，晨運民眾在基隆大武崙砲台半山腰邊坡草叢，發現有人墜谷，但消防人員拉救上來後發現是一具身血淋淋的女屍。警方查出身分是一位泰籍女性移工，通知其2名友人指認。死者在台無家屬，但有一男友。

命案地點屬熱門登山步道，但被害人被棄置草叢卻在一處彎道旁，從路口有噴濺血跡，檢警研判可能發生爭執引發衝突，持刀行凶，背運屍體拋入草叢，全案擴大偵辦中，墜落約30多公尺深邊坡。

死者的男朋友在新竹，因為不通台語，所以打電話向花蓮的友人求助，再由花蓮的友人向警方報案。

男友後來到現場發現死者拖鞋、地面血跡噴濺，應該就是第一命案現場。

現場地面血跡斑斑，離陳屍現場約十多公尺、應該是先爭吵、打鬥、再殺人、最後就近推下一旁坡坎。

基隆大武崙命案死者外籍移工，生前向男友求救救不回。記者游明煌/攝影
基隆大武崙命案死者外籍移工，生前向男友求救救不回。記者游明煌/攝影
基隆大武崙命案死者外籍移工，生前向男友求救救不回。記者游明煌/攝影
基隆大武崙命案死者外籍移工，生前向男友求救救不回。記者游明煌/攝影
基隆大武崙命案死者外籍移工，生前向男友求救救不回。記者游明煌/攝影
基隆大武崙命案死者外籍移工，生前向男友求救救不回。記者游明煌/攝影
基隆大武崙命案死者外籍移工，生前向男友求救，卻來不及。記者游明煌/攝影
基隆大武崙命案死者外籍移工，生前向男友求救，卻來不及。記者游明煌/攝影

命案 基隆 男友

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