網紅撒錢恐釀「梨泰院事件」 議員曝後果：警方認涉公共危險

國民黨北市議員游淑慧。圖／聯合報系資料照片

昨晚北市信義區網紅撒錢事件，多人擠爆瘋搶，甚至有警車被包圍、造成受傷，目擊者形容簡直南韓「梨泰院事件」翻版。台北市議員游淑慧表示，她與信義分局通過電話，主辦方事先沒有跟市警局報備申請，也未做任何安全維護措施，據搜證了解，除了發放真鈔、也夾雜玩具鈔，信義分局認為已涉及刑法公共危險罪。

游淑慧指出，看到這個新聞「只有我覺得很危險嗎？」她一大早就忍不住傳訊問信義分局，這樣的活動合法嗎？安全嗎？有申請集會活動嗎？信義分局事先掌握多少？主辦方有作任何安全維護或投保活動責任險嗎？或許主辦方覺得 Just for fun，只是好玩有趣吸流量？

她說，只要活動造成任何人的受傷，都不是有講幾句警語就能負責的。發個2萬、10萬，都比不上安全寶貴。主辦方說還是會繼續發。可以啊，要發就好好發，安全發，集會申請、保險、場地，需要幫忙，台北市警局很樂意幫忙。

游淑慧表示，大家在參加這類活動時，先看看前後左右，主辦方有沒有做好安全維護，不要為了一點小錢，就拿自己的安全換他人的流量，也希望不要有模仿行為。