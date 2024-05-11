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影／垃圾！機車騎士經廟東夜市入口處 竟被兩大包絆倒撞車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男機車騎士昨天行經知名的豐原廟東夜市入口時，撞到路上散落的兩包垃圾，人車摔落，還波及前車，網友將行車影像PO網提醒「年輕人撞到垃圾摔車」，有網友驚訝說「真是撞垃圾啊」，有人質疑垃圾堆置地點太靠近道路很危險；豐原區清潔隊表示將查明解決，豐原警方表示，未接獲報案，呼籲騎士報案，維護自己權益。

臉書八卦村─行車紀錄器影片上傳中心有網友PO影片，說明「年輕人撞到垃圾摔車」，昨天早上在廟東前的車禍，許多網友看到影片內容說很無言，騎士被真的垃圾擊落，有網友說，以為是那種「垃圾」，結果真的是垃圾，還有人質疑垃圾棄置位置太靠近道路很危險，另有人說騎士沒注意車前狀況。

豐原區清潔隊長張韋琮表示，他將到現場查明垃圾來源和原因，他說騎士撞的垃圾堆不確定是否廟東夜市的垃圾，這堆垃圾放的位置太靠近道路，另一堆垃圾則放在慈濟宮前，有三角錐圍起，清潔隊曾和夜市自治會溝通，當清潔隊開垃圾車到定點時約早上8點30分，再請攤商將垃圾放在定點，或派人在場等候垃圾車，不要提前放在路旁，髒亂也影響行車安全。

豐原警分局今天表示，有關民眾將垃圾隨意棄置馬路上，涉及違反道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款規定，「在道路堆積、置放、設置足以妨礙交通之物」行為，除責令行為人應立刻停止這項違規行為並消除障礙外，並處行為人或其雇主新台幣1200元以上2400元以下罰鍰。

豐原警分局正調閱周邊監視器，目前已鎖定特定對象，待釐清案情狀況，若有違規情形將主動開罰。

豐原分局表示，目前尚未接獲這件道路交通事故報案，警方呼籲事故當事人儘速報案，維護自己權益。

一名男騎士昨天騎車經過豐原廟東夜市入口處旁，撞上路旁垃圾堆人車摔倒。圖／取自臉書八卦村─行車紀錄器影片上傳中心
一名男騎士昨天騎車經過豐原廟東夜市入口處旁，撞上路旁垃圾堆人車摔倒。圖／取自臉書八卦村─行車紀錄器影片上傳中心

夜市 豐原

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