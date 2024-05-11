快訊

半夜蚊子「嗡嗡嗡」煩死怎麼辦？不是電蚊拍…除蟲專家建議用「1家電」最快驅蚊

兼任師淪高教底層也不敢抗爭 日、美15年內調薪最多4成

影／網紅深夜信義區大撒錢！千人搶錢推擠踩踏 險成「台版梨泰院」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／帝王行人娛樂篇？高雄小丑男斑馬線拋棒玩雜耍 騎士看傻眼

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

帝王行人娛樂篇！高雄市一名男子昨晚7時30分許，在三民區輕軌一處路口，利用紅燈之際，頭戴小丑帽在斑馬線上玩起空中拋棒雜耍，雜耍時間約25秒，結束後，還不忘脫帽向眼前一堆看傻眼的機車騎士鞠躬致意才從容離開；警方指，該名男子離譜行徑已違法，可開罰500元。

網路社群「社會事新聞影音」今天貼出一則影片，地點在高雄市三民區大豐二路和大順二路的輕軌路口，只見一名男子頭戴小丑帽，利用紅燈之際，走到斑馬線中央處，玩起往空中拋棒的雜耍戲。

男子面對眼前的一堆停等紅燈的機車騎士，將手中的三根棒子輪流往空中拋耍玩，耍雜耍的時間長約25秒，結束後，還不忘向一整排「觀眾席」的機車騎士脫帽鞠躬致意，並搶在綠燈亮起前，從容「退場」離開，讓一堆機車騎士免費看了一場小丑表演。

轄區三民二警分局警方指出，經檢視該則影片，這名男子已觸犯道路交通管理處罰條例第78條「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」的規定，可開罰500元罰款。

警方指出，將調閱監視器畫面，試著找出這名雜耍男子予以開罰。

高雄市一名男子昨晚7時30分許，在三民區大豐二路和大順二路的輕軌路口，利用紅燈之際，玩起空中拋棒雜耍，結束後，還不忘脫帽向眼前一堆看傻眼的機車騎士鞠躬致意。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名男子昨晚7時30分許，在三民區大豐二路和大順二路的輕軌路口，利用紅燈之際，玩起空中拋棒雜耍，結束後，還不忘脫帽向眼前一堆看傻眼的機車騎士鞠躬致意。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名男子昨晚7時30分許，在三民區大豐二路和大順二路的輕軌路口，利用紅燈之際，玩起空中拋棒雜耍，結束後，還不忘脫帽向眼前一堆看傻眼的機車騎士鞠躬致意。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名男子昨晚7時30分許，在三民區大豐二路和大順二路的輕軌路口，利用紅燈之際，玩起空中拋棒雜耍，結束後，還不忘脫帽向眼前一堆看傻眼的機車騎士鞠躬致意。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名男子昨晚7時30分許，在三民區大豐二路和大順二路的輕軌路口，利用紅燈之際，玩起空中拋棒雜耍，結束後，還不忘脫帽向眼前一堆看傻眼的機車騎士鞠躬致意。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名男子昨晚7時30分許，在三民區大豐二路和大順二路的輕軌路口，利用紅燈之際，玩起空中拋棒雜耍，結束後，還不忘脫帽向眼前一堆看傻眼的機車騎士鞠躬致意。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名男子昨晚7時30分許，在三民區大豐二路和大順二路的輕軌路口，利用紅燈之際，玩起空中拋棒雜耍，結束後，還不忘脫帽向眼前一堆看傻眼的機車騎士鞠躬致意。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名男子昨晚7時30分許，在三民區大豐二路和大順二路的輕軌路口，利用紅燈之際，玩起空中拋棒雜耍，結束後，還不忘脫帽向眼前一堆看傻眼的機車騎士鞠躬致意。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名男子昨晚7時30分許，在三民區大豐二路和大順二路的輕軌路口，利用紅燈之際，玩起空中拋棒雜耍，結束後，還不忘脫帽向眼前一堆看傻眼的機車騎士鞠躬致意。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名男子昨晚7時30分許，在三民區大豐二路和大順二路的輕軌路口，利用紅燈之際，玩起空中拋棒雜耍，結束後，還不忘脫帽向眼前一堆看傻眼的機車騎士鞠躬致意。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

機車騎士 輕軌

延伸閱讀

高雄南區資收廠建新廠 引進民間資金導入新設備

添好運首間獨棟街邊店 插旗高雄！「冰火菠蘿」買1送1

影／行人地獄又一起！ 高雄73歲婦人走斑馬線遭貨車撞斷肋骨

高雄輕軌成圓168公車功成身退？ 交通局：轉型接駁公車

相關新聞

影／基隆大武崙命案 死者外籍移工生前致電男友求救…遺憾來不及

51歲泰籍女移工今晨被發現棄屍在基隆大武崙砲台山的邊坡草叢，身中多刀，檢警已封鎖現場採證，其男友在她生前接獲女子求救電話...

影／網紅深夜信義區大撒錢！千人搶錢推擠踩踏 警喝止將法辦

IG網紅「Mr.R」昨天深夜在信義區松壽路，發起拿噴鈔槍射出千元鈔的「撒錢活動」，現場吸引上千人聚集搶錢，人潮湧動，一不...

獨／基隆大武崙砲台半山一女遭殺害棄屍 身上多處刀傷

51歲泰籍女移工今晨被發現棄屍在，基隆大武崙砲台山的邊坡草叢，身中多刀，檢警已封鎖現場採證，其男友失聯，檢警列為重要關係人追查。

嘉市深夜10多人持刀槍械鬥 2水電行員工遭砍頭破血流

嘉義市西區平等街一間海鮮餐廳外今晚傳出械鬥，疑似因停車起糾紛，多人持刀械砍人，還有槍支遺留在地上，2名水電行員工頭部、手...

影／帝王行人娛樂篇？高雄小丑男斑馬線拋棒玩雜耍 騎士看傻眼

帝王行人娛樂篇！高雄市一名男子昨晚7時30分許，在三民區輕軌一處路口，利用紅燈之際，頭戴小丑帽在斑馬線上玩起空中拋棒雜耍...

淡水車禍！汽車連撞3機車1死2傷 疑駕駛恍神釀禍

新北淡水中正東路一段81巷口今天晚上發生4車事故，造成1名機車騎士當場沒有生命徵象，另2騎士分受輕重傷，緊急協助3人送醫急救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。