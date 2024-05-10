影／旅英女指老父被詐丟3千萬房 蘆竹警：鎖定嫌犯

旅居英國李姓女網友昨午在網路分享，76歲退休老父加入80人的股票操盤大群組，短短4個月內遭設局詐騙，誆稱已賺進4000多萬，但得先付1600萬服務費才能領，李父於是將96坪3000萬房產變賣兌現才知上當；桃園市蘆竹警分局表示，據報立刻組專案小組並由桃園地檢署指揮偵辦，成功鎖定1名詐騙車手及涉案車輛，以期儘早偵破，絕不容許詐騙集團逍遙法外。

蘆竹警分局長林鼎泰表示，近日接獲一起投資詐騙的財損案件，被害的蘆竹李姓民眾於今年初在社交平台上被詐騙集團誘騙投資，還特地變賣現住的蘆竹區房產兌現，只為上繳千餘萬元服務費，本月初經親友陪同至永和分局報案後，案件資料以單一窗口近期轉回李翁的蘆竹住居地。

林鼎泰說明，蘆竹分局據報立刻組成專案小組、調閱相關監視器偵辦，正全力追查相關犯罪事證，通知被害李翁到分局釐清遇詐的相關案情，並主動與被害家屬溝通，偵辦期間並未接獲被害人或家屬來電詢問，目前已成功鎖定3部涉案車輛及1名嫌犯，並報請桃園地檢署指揮偵辦。

由於目前此案引起社會廣泛關注，桃園市警察局今天也由副局長召開專案會議，率同桃市刑大及蘆竹分局等相關單位研議偵辦方向，以期儘早偵破，絕不容許詐騙集團逍遙法外。