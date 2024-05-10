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桃園男童遭父全裸趕出門 張善政譴責：兒虐零容忍

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名王姓男童遭父親不當管教，2日全身一絲不掛被趕出家門，在社區大廳徘徊，驚動民代、警方和社會局介入處理，目前已被緊急安置；桃園市長張善政今天下午在臉書發文表達遺憾，同時也說「守護孩子們的安全，我們永遠有需要做得更好的地方」。

張善政表示，他已向家防中心了解整件事情的處理過程，4月下旬曾接獲通報，男童疑似遭罰跪、罰站、在大廳抄寫心經等不當管教，後續社工人員進行多次訪視，到學校與家中確認男童的健康狀況。雖然男童身上沒有發現傷痕，但社工仍繼續追蹤，向校方關心男童就學及受照顧情形，期間也透過電話追蹤狀況，告誡相關法令。

很遺憾，後續仍收到113通報不適當的管教方式，社會局評估決定保護安置，也有陪孩童完成健康檢查，所幸目前尚無檢查出問題，後續也會針對孩子的身心受創情形評估與心理諮商輔導。

張善政說，針對男童父親的不當對待行為，社會局將裁處強制性親職教育，也會持續追蹤其他3名年幼子女的照顧情況，維護兒少安全。至於守護孩子們的安全，我們永遠有需要做得更好的地方，涉及兒虐，絕對零容忍。另外，他也深知第一線社工盡力填補社會安全網、關注每一個案件，會協同警政、衛政、教育及司法等單位一起維護兒少權益，接住每一位需要被保護的孩子。

桃園一名王姓國小男童遭父親不當管教，市長張善政表示將對父親裁處強制性親職教育，也會持續追蹤其他3子女狀況。記者陳俊智／攝影
桃園一名王姓國小男童遭父親不當管教，市長張善政表示將對父親裁處強制性親職教育，也會持續追蹤其他3子女狀況。記者陳俊智／攝影

家暴 張善政 社工 虐童

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