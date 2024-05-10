桃園男童遭父全裸趕出門 張善政譴責：兒虐零容忍

桃園一名王姓男童遭父親不當管教，2日全身一絲不掛被趕出家門，在社區大廳徘徊，驚動民代、警方和社會局介入處理，目前已被緊急安置；桃園市長張善政今天下午在臉書發文表達遺憾，同時也說「守護孩子們的安全，我們永遠有需要做得更好的地方」。

張善政表示，他已向家防中心了解整件事情的處理過程，4月下旬曾接獲通報，男童疑似遭罰跪、罰站、在大廳抄寫心經等不當管教，後續社工人員進行多次訪視，到學校與家中確認男童的健康狀況。雖然男童身上沒有發現傷痕，但社工仍繼續追蹤，向校方關心男童就學及受照顧情形，期間也透過電話追蹤狀況，告誡相關法令。

很遺憾，後續仍收到113通報不適當的管教方式，社會局評估決定保護安置，也有陪孩童完成健康檢查，所幸目前尚無檢查出問題，後續也會針對孩子的身心受創情形評估與心理諮商輔導。