台中男酒醉太無聊 狂撥294通110報案電話挨罰1萬元

台中林姓男子常酒醉就亂打110報案電話，警方多次到場他行為脫序、拒絕提供報案證據，被警方開立勸導告誡通知也不理，持續亂打電話占線，經統計去年、今年一共打了294通，法院以他無故撥打警察機關報案專線，勸阻不聽，裁罰他1萬元罰鍰，可抗告。

警方查，林男今年3月4日疑似酒醉，在家連續撥打110報案電話多達13通，警方到場時林又酒醉行為脫序，警方隔天再次到林住處確認，並要求他提供報案內容相關證據也被拒絕。

警方也統計，林男除了5月4日撥打13通報案電話，去年整年度更是撥打高達281通，且均查無報案事證，警方去年9月11日也已經製發勸導告誡通知單給他，但林仍屢勸不聽繼續亂打電話佔線，依社會秩序維護法將他移送裁罰。

台中地院指出，社會秩序維護法第85條第4款規定，無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者，處拘留或1萬2000元以下罰鍰。

法院根據台中和平分局、台中市警局勤務中心受理110報案紀錄統計等，確認林男1年多來無故撥打報案電話多達294通，經勸阻不聽，裁定罰他1萬元。 台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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